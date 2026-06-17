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Aufstellung ist da!

Mit dieser Elf startet ÖFB Mission WM-Geschichte

OR
von
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick
© GEPA
Das Warten hat ein Ende! In wenigen Augenblicken startet Österreich gegen Jordanien (6 Uhr MESZ/live auf ORF 1) in die WM. Nun hat Ralf Rangnick seine Karten auf den Tisch gelegt. Mit dieser Startelf soll zum Auftakt der erste Schritt in Richtung WM-Geschichte gelingen – und direkt ein rot-weiß-rotes Ausrufezeichen gesetzt werden.
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Fast drei Jahrzehnte hat Österreich auf diesen Moment gewartet. Jetzt ist er endlich da! Wenn das ÖFB-Team in Santa Clara gegen Jordanien den Rasen betritt, endet eine 28-jährige WM-Durststrecke. Zum ersten Mal seit dem 23. Juni 1998 steht Rot-Weiß-Rot wieder auf der größten Fußballbühne der Welt. Die Mission ist klar: Mit einem Sieg starten und die ersten drei Punkte einfahren.

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Die Spannung rund um die Aufstellung war zuletzt riesig. Vor allem nach dem Ausfall von Christoph Baumgartner stellte sich die große Frage: Wer übernimmt die Schlüsselrolle hinter der Spitze? Wie gewohnt machte Teamchef Ralf Rangnick daraus ein Geheimnis. Nach außen gab es keine Hinweise, keine Andeutungen und keine Geschenke für den Gegner. Hinter verschlossenen Türen fiel die Entscheidung allerdings längst. Die Spieler kennen seit Samstag ihre Rollen und konnten sich gezielt auf die historische Aufgabe vorbereiten

Das ist Österreichs erste WM-Aufstellung:

Jetzt sind die Karten auf dem Tisch. Diese elf Männer sollen Österreich zurück auf die WM-Landkarte schießen. Diese elf Männer sollen den ersten Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. Und diese elf Männer haben die Chance, sich mit einem Sieg gegen Jordanien auf einen Schlag in die rot-weiß-roten Fußball-Geschichtsbücher einzutragen.

Die Mission WM-Geschichte läuft. Und das ist die Elf, mit der Rangnick den ersten Streich landen will.

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