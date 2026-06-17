In Santa Clara
IMMER WIEDER ÖSTERREICH! Fans bereit für WM-Auftakt
ÖFB-Fans bereiten sich auf WM-Auftakt vor
© oe24 Zeidler
Das lange Warten hat ein Ende. Am 23. Juni 1998 bestritt Österreich das letzte WM-Spiel. Was man damals nach der bitteren 2:1-Niederlage gegen Italien noch nicht wusste: Es dauert 28 Jahre, bis eine ÖFB-Auswahl wieder bei einer Endrunde auflaufen darf. Umso größer ist die Vorfreude bei den mitgereisten Fans, die in Santa Clara beim rot-weiß-roten Auftakt gegen Jordanien (Mittwoch ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) live vor Ort sind.
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Insgesamt 4.000 Schlachtenbummler sind laut ÖFB-Angaben im Heim-Stadion der San Francisco 49ers dabei. Davor gab es einen Fan-Marsch, bei dem die Stimmung ausgelassen war.
Österreich-Fanmarsch in Santa Clara
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ÖFB-Fans bereiten sich auf WM-Auftakt vor
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Rund um das Stadion war alles in rot-weiß-roter Hand. Eine friedliche Feier auf den Straßen von Santa Clara bei angenehmen 23 Grad. oe24 ist mittendrin statt nur dabei. Aber eines ist jetzt schon klar: Im Feiern ist Österreich schon weltmeisterlich. Jetzt müssen es nur noch unsere Kicker auf den Platz bringen.
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