IMMER WIEDER ÖSTERREICH! Fans bereit für WM-Auftakt

Am Mittwochmorgen (MESZ) startet unser Nationalteam in die erste WM-Endrunde seit 28 Jahren. Unsere Fans sind schon bereit für den Hit.

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Video zum Thema ÖFB-Fans bereiten sich auf WM-Auftakt vor © oe24 Zeidler

Das lange Warten hat ein Ende. Am 23. Juni 1998 bestritt Österreich das letzte WM-Spiel. Was man damals nach der bitteren 2:1-Niederlage gegen Italien noch nicht wusste: Es dauert 28 Jahre, bis eine ÖFB-Auswahl wieder bei einer Endrunde auflaufen darf. Umso größer ist die Vorfreude bei den mitgereisten Fans, die in Santa Clara beim rot-weiß-roten Auftakt gegen Jordanien (Mittwoch ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) live vor Ort sind.

Insgesamt 4.000 Schlachtenbummler sind laut ÖFB-Angaben im Heim-Stadion der San Francisco 49ers dabei. Davor gab es einen Fan-Marsch, bei dem die Stimmung ausgelassen war.

Österreich-Fanmarsch in Santa Clara 1 / 6 © oe24 © oe24 © oe24

ÖFB-Fanmarsch © oe24

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Video zum Thema ÖFB-Fans bereiten sich auf WM-Auftakt vor © oe24 Zeidler

Rund um das Stadion war alles in rot-weiß-roter Hand. Eine friedliche Feier auf den Straßen von Santa Clara bei angenehmen 23 Grad. oe24 ist mittendrin statt nur dabei. Aber eines ist jetzt schon klar: Im Feiern ist Österreich schon weltmeisterlich. Jetzt müssen es nur noch unsere Kicker auf den Platz bringen.