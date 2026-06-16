FIX: ÖFB bekommt ein Heimspiel in Ungarn

Wie nun bekannt gegeben wurde, bekommt das ÖFB-Team in der Nations League ein weiteres "Heimspiel".

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Kurz bevor Ralf Rangnick und Co. bei der WM gegen Jordanien loslegen, ist eine wichtige Entscheidung für unser Nationalteam gefallen.

Denn nach der WM wird es nicht lange dauern, bis sich Marcel Sabitzer & Co. im Team wiedersehen. Denn am 24. September startet man in Linz gegen Israel in die Nations League.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Zwei weitere Heimspiele stehen dann am 27. September gegen Kosovo und am 14. November gegen Irland am Programm. Doch wie nun bekannt wurde, bekommt unser Team ein weiteres "Heimspiel".

Heimspiel in Ungarn

Am 17. November, beim letzten Nations-League-Spiel, trifft man auf Israel, die aufgrund der politischen Lage in ihrer Heimat weiterhin in andere Stadien ausweichen müssen.

© Getty Images

Nun ist bekannt, wo das letzte Spiel am 17. November stattfindet, und es wird die heimischen Anhänger jubeln lassen. Fünf Autostunden von Wien entfernt wird im Nagyeredei Stadion von Debrecen gespielt.

Insgesamt passen 20.340 Zuschauer in die 2014 eröffnete Arena. Wie der Kartenverkauf abläuft, ist noch nicht geklärt, ein Heimspiel ist unseren Team-Kickern aber jetzt schon sicher.