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Verletzter Star

"Superfan" Baumi fliegt zum ÖFB-Team

© Getty Images
Christoph Baumgartner reist zum österreichischen Nationalteam in die USA. Der 26-jährige ÖFB-Kicker wird seine Reha direkt im Basecamp fortsetzen und die Teamkollegen vor Ort unterstützen.
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Der Flügelspieler reist am Mittwoch in die USA, um dort weiter intensiv an seinem Comeback zu arbeiten. Als Ort für die Reha wurde das Basecamp des österreichischen Nationalteams in Santa Barbara ausgewählt.

Die Betreuung übernimmt dabei das medizinische Team des ÖFB, das sich in enger Abstimmung mit seinem Klub RB Leipzig befindet. Baumgartner will seine Kollegen tatkräftig bei der WM unterstützen.

Reha im ÖFB-Camp

Für die optimale Betreuung sorgt das medizinische Team unseres Nationalteams. Jeder Schritt zurück auf den Rasen wird dabei ganz genau mit den Experten von RB Leipzig abgesprochen, damit beim Comeback des 26-Jährigen auch wirklich alles glattgeht.

Support für die Kollegen

Obwohl er selbst noch lange ausfallen wird, lässt es sich Baumgartner nicht nehmen, ganz nah bei der Mannschaft zu sein. Er wird die ÖFB-Auswahl während des Turniers in den USA direkt vor Ort pushen.

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