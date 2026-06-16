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Wähle die ÖFB-Startelf gegen Jordanien
Während ganz Fußball-Österreich dem WM-Auftakt gegen Jordanien am Mittwoch (ab 6 Uhr, HIER im Sport24-Livetivcker) entgegenfiebert, hält sich Ralf Rangnick bei seiner Startelf noch bedeckt. Dabei gibt es vor dem Duell mit Jordanien einige spannende Fragen zu klären.
Wer füllt die Baumi-Lücke?
Besonders im Fokus: Wer ersetzt den verletzten Christoph Baumgartner? Für den Offensivspieler wurde Dejan Ljubicic nachnominiert, doch ob er auch direkt in die Startelf rückt, ist offen. Ebenso spannend: Wer läuft neben Nicolas Seiwald auf? Und welche Offensivreihe soll für die ersten WM-Tore Österreichs seit 1998 sorgen?
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Fest steht nur: Der ÖFB-Teamchef lässt sich vor dem Anpfiff nicht in die Karten blicken. Jetzt sind deshalb Sie gefragt! Sie Ihre persönliche Wunsch-Elf für den WM-Auftakt zusammen. Wählen Sie Ihre Favoriten, bestimmen Sie die Formation und zeigen Sie, mit welcher Aufstellung Österreich gegen Jordanien die ersten drei Punkte holen soll.
Wer hat sich einen Platz in der historischen WM-Startelf verdient? Stimmen Sie jetzt ab und werden Sie selbst zum Teamchef!
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