Pyro-Wahnsinn! Auf DIESE Fans trifft das ÖFB-Team

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sorgten die Fans in der Österreich-Gruppe J in den USA für Aufsehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bevor unser Nationalteam am Mittwochmorgen (ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in die erste WM nach 28 Jahren startet, kommt es zum Top-Spiel in der ÖFB-Gruppe J. In Kansas City trifft Weltmeister Argentinien auf Algerien.

In Kansas City findet auch unser letztes Gruppenspiel gegen das afrikanische Team statt, das dementsprechend so etwas wie Heimvorteil genießt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Bereits vor der ersten Partie gegen Messi & Co. heizten die Algerien-Fans in Kansas City ein. Mehrere Stunden vor Anpfiff gab es einen Fan-Marsch mit einem wahren Pyro-Spektakel. Am 28. Juni (ab 4 Uhr) bekommen es dann Alaba & Co. mit diesen heißblütigen Fans zu tun.