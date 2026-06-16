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Vor WM-Auftakt

Pyro-Wahnsinn! Auf DIESE Fans trifft das ÖFB-Team

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In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sorgten die Fans in der Österreich-Gruppe J in den USA für Aufsehen.
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Bevor unser Nationalteam am Mittwochmorgen (ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER)  in die erste WM nach 28 Jahren startet, kommt es zum Top-Spiel in der ÖFB-Gruppe J. In Kansas City trifft Weltmeister Argentinien auf Algerien.

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In Kansas City findet auch unser letztes Gruppenspiel gegen das afrikanische Team statt, das dementsprechend so etwas wie Heimvorteil genießt.

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Bereits vor der ersten Partie gegen Messi &amp; Co. heizten die Algerien-Fans in Kansas City ein. Mehrere Stunden vor Anpfiff gab es einen Fan-Marsch mit einem wahren Pyro-Spektakel. Am 28. Juni (ab 4 Uhr) bekommen es dann Alaba &amp; Co. mit diesen heißblütigen Fans zu tun.

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