Vor WM-Auftakt
Pyro-Wahnsinn! Auf DIESE Fans trifft das ÖFB-Team
Bevor unser Nationalteam am Mittwochmorgen (ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in die erste WM nach 28 Jahren startet, kommt es zum Top-Spiel in der ÖFB-Gruppe J. In Kansas City trifft Weltmeister Argentinien auf Algerien.
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In Kansas City findet auch unser letztes Gruppenspiel gegen das afrikanische Team statt, das dementsprechend so etwas wie Heimvorteil genießt.
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Bereits vor der ersten Partie gegen Messi & Co. heizten die Algerien-Fans in Kansas City ein. Mehrere Stunden vor Anpfiff gab es einen Fan-Marsch mit einem wahren Pyro-Spektakel. Am 28. Juni (ab 4 Uhr) bekommen es dann Alaba & Co. mit diesen heißblütigen Fans zu tun.
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