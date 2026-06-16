Keine Lust auf Fußball: ORF-Experte Mählich will lieber Rudern sehen

Roman Mählich sorgte mit einigen Aussagen während der WM-Premiere von Erling Haaland und Norwegen für Verwunderung.

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Wer vor dem ÖFB-Auftakt am Dienstag (ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) schon so sehr im WM-Fieber war, dass er nicht mehr schlafen konnte, wurde beim Endrunden-Debüt von Erling Haaland von Roman Mählich und Anna Lallitsch unterhalten.

Während die erste Halbzeit mit drei Toren und einem Haaland-Doppelpack sehr attraktiv waren, sorgte der ORF-Experte wieder für Staunen bei den Fußball-Fans vor den TV-Geräten.

Die Wikinger mühten sich gegen tapfere Iraker. Nach den Toren schwenkten die Kameras aber immer wieder zu den mitgereisten Anhängern der Skandinavier.

Rudernde Wikinger begeistern Mählich

Wie bereits vor der WM bekannt wurde, ruderten die Fans ganz im Zeichen ihrer Vorfahren durch die Stadien. Ein Anblick, der für schmunzeln sorgt. Der Ruder-Trend dürfte sich bis zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht bis Mählich durchgesprochen haben.

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Selbst Belehrungen von Lallitsch halfen nichts. "Nein das hab ich überhaupt nicht gewusst. Aber schau dir das mal an. Das ist ja großartig", wurde aus dem ehemaligen Sturm-Kicker ein leidenschaftlicher Ruderer.

Es ging sogar so weit, dass der Mitternachts-Kick für Mählich zweitrangig wurde. "Also wenn du mich fragst, ich könnte mir das die ganze Zeit anschauen", hat der ORF-Mann scheinbar das Interesse am Fußball verloren.