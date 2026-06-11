Schwurbel-Alarm
ORF-Experte Mählich deckt "Mexiko-Verschwörung" auf
Im Vorfeld der WM-Eröffnung gab es massenhaft gewaltsame Lehrerproteste in Mexiko, die Angst vor einer Eskalation während der Weltmeisterschaft ist nach wie vor groß.
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Das ließ auch Mählich und Polzer nicht kalt. Mit seinen Spanisch-Künsten hörte sich der ehemalige ÖFB-Kicker bei seinem Taxifahrer um.
WM-Auftakt: Mexiko gegen Südafrika
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Dieser meinte laut dem Duo, dass es sich bei den Protesten um eine Regierungsverschwörung handeln soll.
"Sie verstecken Sprengstoff, um die Protestierenden schlecht aussehen zu lassen", sollen der Taxifahrer und andere Einheimische gegenüber Mählich erzählt haben.
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