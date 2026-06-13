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Während USA-Show

ORF-Kommentatorin mit Pannen-Show mitten in der Nacht

OR
von
US singer-songwriter Katy Perry (C-R) and the kid Tius (C-L) sing the US national anthem ahead of the 2026 World Cup Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
© APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Wer in der Nacht auf Samstag auf ORF den WM-Hit zwischen den USA und Paraguay verfolgte, wurde Zeuge einer Pannen-Show von Kommentatorin Anna-Theresa Lallitsch.
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Für Fußball-Fans in Österreich sind die Anstoßzeiten während der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada schon eine Herausforderung. Doch beim Kracher von Gastgeber USA gegen Paraguay war scheinbar auch ORF-Kommentatorin Anna-Theresa Lallitsch noch etwas müde.

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Denn während die US-Boys am Rasen in der ersten Halbzeit eine Show ablieferten, sorgte die ORF-Lady teilweise für Kopfschütteln.

ORF-Kommentatorin Anna-Theresa Lallitsch © ORF

Während das Spiel eines der besten der bisherigen Endrunde war, verlor Lallitsch teilweise die Übersicht. Denn als ein Spieler auf dem Feld kurz behandelt wurde, schwenkten die Kameras zu einem US-Spieler, der sich Anweisungen von Trainer Mauricio Pochettino anhören musste.

Lange darauf gewartet

Es war der Moment, auf den sie sich scheinbar vorbereitet hatte. "Diese Trinkpausen sorgen ja mittlerweile schon für Wirbel", holte sie aus und wollte mit Co-Kommentator Michael Liendl das Thema besprechen. Allerdings ging es umgehend weiter.

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"Aber bei Kopfverletzungen muss unterbrochen werden", wollte sie ihren ersten Fauxpas des Abends ausbessern. Immerhin: Fünf Minuten später war dann tatsächlich die offizielle Cooling Break. Erneut wurde das Thema aufgegriffen, aber von Liendl wieder relativiert. "Bei niedrigeren Temperaturen, wie jetzt, sind sie überflüssig. Aber es gibt die Regel für alle Spiele, also ist das auch ok", schloss der Ex-Kicker das Thema.

Star-Auflauf wird zum Problem

Doch das war noch nicht alles. Weil in LA viele Stars auf den Tribünen das Spiel verfolgten, schwenkten die Kameras immer wieder auf die VIPs. Als der Milliardär Bill Gates eingeblendet wurde, posaunte Lallitsch: "Auch Microsoft-Boss Bill Gates ist gekommen."

Der Unternehmer gründete 1975 mit Paul Allen zwar Microsoft, zog sich allerdings 2008 bereits aus dem operativen Geschäft zurück. Seit 2014 ist Satya Nadella CEO der Firma, der 2021 als Nachfolger von Steve Ballmer zum Chairman berufen wurde.

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