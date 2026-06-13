2 Tage vor Spiel: Star-Schiedsrichter wird ausgetauscht

Die FIFA hat zwei Tage vor dem ersten Spiel von Star-Schiedsrichter Michael Oliver handeln müssen und den Engländer ausgetauscht.

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Bei der Mega-WM in den USA, Kanada und Mexiko sorgen sogar die Schiedsrichter für Wirbel. Sei es wegen der verweigerten Einreisegenehmigung für Omar Artan aus Somalia oder die ungewöhnlich aussehenden Kopf-Kameras: Die Schiris stehen ungewöhnlich viel im Mittelpunkt.

Nun sorgt die nächste Meldung für Aufregung. Denn niemand Geringerer als der englische Star-Schiedsrichter Michael Oliver wurde von der FIFA zwei Tage vor seinem ersten Einsatz ersetzt. Ursprünglich hätte er den Hit zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 1 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) leiten sollen.

Franzose ersetzt Briten

Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass François Letexier an seiner Stelle die Mannschaften auf den Rasen führen wird. Immerhin ist der Franzose ebenfalls ein Mann mit viel Erfahrung und war unter anderem auch der Finale-Schiedsrichter bei der EURO 2024 zwischen Spanien und England.

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Der Grund für den Stewart-Ausfall hat aber zum Glück keinen Skandal als Hintergrund. Vielmehr verletzte sich der Schiedsrichter leicht und muss nun auf seinen vierten WM-Einsatz nur ein paar Tage warten.