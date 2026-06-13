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Schuhe sind weg

Englands Nationalteam brutal ausgeraubt

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Eklat bei der WM in den USA. Das englische Nationalteam wurde Opfer eines heftigen Raubs: Schuhe und Ausrüstung von Harry Kane & Co. sind weg.
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Die englische Nationalmannschaft steht plötzlich ohne wichtige Ausrüstung da. Unbekannte Täter haben im großen Stil Trainingsmaterial und Schuhe der Spieler entwendet.

England's Harry Kane (centre right), Ollie Watkins (centre left) and team-mates boarding a plane at Birmingham Airport ahead of the team's departure to the United States where they will face Croatia, Ghana and Panama in the FIFA World Cup. Picture date: Monday June 1, 2026. (Photo by Nick Potts/PA Images via Getty Images)
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Der Vorfall ereignete sich während der Übersiedlung von Florida nach Kansas City, wo Harry Kane &amp; Co. ihr Team-Camp während der Endrunde beziehen. Ersten Informationen zufolge gelang es den Tätern, Sicherheitsbarrieren zu überwinden und gezielt an das Equipment der "Three Lions" zu gelangen. Wie genau die Diebe zuschlagen konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die lokalen Behörden in den USA haben die Ermittlungen bereits aufgenommen und arbeiten eng mit dem Sicherheitspersonal der englischen Delegation zusammen. Bisher fehlt von der wertvollen Fracht jedoch jede Spur.

Auftakt gegen Kroatien

Für die Betreuer der Mannschaft bedeutet der Diebstahl nun puren Stress. Es müssen eiligst Ersatzschuhe und neue Trainingsoutfits organisiert werden, damit der Trainingsbetrieb vor dem brisanten Auftaktspiel gegen Kroatien am Mittwoch (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) nicht ins Stocken gerät. Besonders bitter: Viele Spieler verlassen sich auf maßgefertigte Schuhe, die nicht einfach im Geschäft nachgekauft werden können.

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Ob der Diebstahl Auswirkungen auf die sportliche Leistung der Engländer haben wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die Aufregung um den Vorfall genau zur Unzeit kommt.

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