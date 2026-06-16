DAS bedeutet der Torjubel von Kylian Mbappé

Viele Fans wunderten sich über den Jubel von Frankreichs Superstar Kylian Mbappé, der hat allerdings einen besonderen Hintergrund.

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Frankreichs Superstar Kylian Mbappé hat mit seinem Doppelpack zum Auftakt gegen Senegal "Les Bleus" vor einem Fehlstart bewahrt.

Noch dazu fehlen dem Real-Stürmer nun nur noch zwei Tore auf den ewigen WM-Rekord von Miroslav Klose (16). Umso mehr wunderten sich seine Fans über den ungewöhnlichen Jubel nach dem Tor zur 1:0-Führung.

Mbappé hielt dabei seine Hände seitlich von seinem Gesicht, eine Geste, die man so noch nicht von ihm kannte. Doch dahinter steckt schlichtweg ein Versprechen.

Video zum Thema Highlights: Frankreich vs. Senegal © ORF

Mbappé spielte als Kind Flöte

Denn damit wollte der 27-Jährige einfach nur nachstellen, dass er eine Querflöte spielt. Als Kind lernte er das Musikinstrument zwei Jahre lang. Das hat auch Entertainer James Corden im Vorfeld der Weltmeisterschaft erfahren. Mbappé war zu Gast in seiner Show und gab das Versprechen ab, wenn er bei der WM gegen den Senegal trifft, gibt es einen Flötenjubel.

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Dieses Versprechen hat der Kapitän der "L"Équipe Tricolore" eingehalten und die Fans auf Social Media sind begeistert.