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Fan-Party in San Francisco

Im Feiern ist Österreich schon Weltmeister

Thomas Zeidler-Künz
von
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„Puppe, du bist a moderne Hex“, „Küss die Hand, schöne Frau“, „Großvater“, „Macho Macho“ und natürlich die Udo-Jürgens-Hadern „Ich war noch niemals in New York“ mit der so passenden Textzeile „Ging nie durch San Francisco in zerriss“nen Jeans!„
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Inbrünstig mitgegrölte Austropop-Klassiker, die am Montag in San Francisco ertönten. An die hundert Fans glühten im urigen Lokal Leopolds beim “Austrian World Cup Fan Meet-Up“ unter dem Motto „In zerrissenen Jeans“ für den WM-Auftakt gegen Jordanien vor. oe24 war mittendrin!

oe24 ist in San Francisco live dabei. © oe24

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ÖFB-Fans in San Francisco

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Bei Stiegl Bier aus Papp-Bechern, „Warm Apple Strudel“, Marzipan-Kaffee, dem WM-Kick Südafrika gegen Uruguay und rot-weiß-roter Megastimmung. „Immer wieder Österreich“ tönte es zwischen den Austropop-Hits selbstbewusst durch das Lokal. Und das bis weit auf die Straße raus. Das zauberte auch den Einheimischen ein Lächeln aufs Gesicht: „Austria knows how to party!“

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ÖFB-Fans in San Francisco

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Wie wahr! So viele Österreich-T-Shirts sieht man sonst nur im Stadion! Auch die langen Schlangen um den Gerstensaft! Mindestens 30 Minuten warten auf ein 7-Dollar-Bier. Auch das tat der Stimmung keinen Abbruch: Geht„s ums Vorglühen, dann ist Österreich schon Weltmeister!

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