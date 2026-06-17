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ÖFB-Auftakt

Preis-Schock: Bier im Stadion kostet 23 Dollar

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Durstige Österreich-Fans müssen beim Auftakt gegen Jordanien tief in die Taschen greifen.
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Wer sich in Santa Clara ein Krügerl Bier leisten will, legt zwischen 21,50 für ein American Lager und 23 Dollar für eine "Premium Dose" hin.

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Fanmarsch

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ÖFB-Fans bereiten sich auf WM-Auftakt vor

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Auch ein Hammer: Eine Flasche Wasser kostet 7 Dollar, ein Cola sogar 9 Dollar.

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Bei den Fans ist die Stimmung trotzdem blendend, mit einem großen Fan-Marsch wurde Österreichs erste WM-Partie seit 1998 gebührend zelebriert.

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