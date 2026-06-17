Preis-Schock: Bier im Stadion kostet 23 Dollar

Durstige Österreich-Fans müssen beim Auftakt gegen Jordanien tief in die Taschen greifen.

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Wer sich in Santa Clara ein Krügerl Bier leisten will, legt zwischen 21,50 für ein American Lager und 23 Dollar für eine "Premium Dose" hin.

Video zum Thema Fanmarsch © oe24 zeidler

Video zum Thema ÖFB-Fans bereiten sich auf WM-Auftakt vor © oe24 Zeidler

Auch ein Hammer: Eine Flasche Wasser kostet 7 Dollar, ein Cola sogar 9 Dollar.

© oe24/Zeidler

Bei den Fans ist die Stimmung trotzdem blendend, mit einem großen Fan-Marsch wurde Österreichs erste WM-Partie seit 1998 gebührend zelebriert.