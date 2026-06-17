ÖFB-Auftakt
Preis-Schock: Bier im Stadion kostet 23 Dollar
Wer sich in Santa Clara ein Krügerl Bier leisten will, legt zwischen 21,50 für ein American Lager und 23 Dollar für eine "Premium Dose" hin.
Fanmarsch
© oe24 zeidler
ÖFB-Fans bereiten sich auf WM-Auftakt vor
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Auch ein Hammer: Eine Flasche Wasser kostet 7 Dollar, ein Cola sogar 9 Dollar.
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Bei den Fans ist die Stimmung trotzdem blendend, mit einem großen Fan-Marsch wurde Österreichs erste WM-Partie seit 1998 gebührend zelebriert.
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