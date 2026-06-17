Bei Messi-Hit: ORF-Experte Payer erkennt Superstar nicht

Kurz vor dem ÖFB-Auftakt startete Titelverteidiger und unser Gruppengegner in die WM. Dabei erkannte ORF-Experte Helge Payer einen absoluten Superstar nicht.

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Obwohl das ganze Land in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entweder schlief oder dem WM-Auftakt unserer Nationalmannschaft entgegenfieberte, gab es auch Endrunden-Spiele außerhalb von Santa Clara. So legte Lionel Messi mit Argentinien etwa in der ÖFB-Gruppe J gegen Algerien los.

Unsere Gruppengegner trafen in Kansas City aufeinander, wo auch unser letztes Spiel gegen die Afrikaner am 28. Juni (4 Uhr) steigt. Messi ist spätestens seit seinem Wechsel in die US-Liga MLS der absolute Superstar im Gastgeberland.

Star-Auflauf in Kansas City

Dementsprechend kamen auch viele Promis in das Stadion, in dem sonst die Kansas City Chiefs mit Swift-Verlobten Travis Kelce und Superstar Patrick Mahomes spielen.

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Der Star-Quarterback ließ sich den Messi-Auftritt in seinem "Wohnzimmer" auch nicht entgehen. Als ihn die Regie zeigte, war allerdings ORF-Experte Helge Payer sehr irritiert. Er erkannte den Sport-Superstar nicht.

Der ehemalige Rapid-Goalie wurde im Studio aufgeklärt. "Oh, na den kannte ich nicht. Ist ja auch nicht mein Gebiet", blieb Payer allerdings unbeeindruckt.