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Bei Messi-Hit: ORF-Experte Payer erkennt Superstar nicht

Rapid tauscht komplettes Trainer-Team
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Kurz vor dem ÖFB-Auftakt startete Titelverteidiger und unser Gruppengegner in die WM. Dabei erkannte ORF-Experte Helge Payer einen absoluten Superstar nicht.
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Obwohl das ganze Land in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entweder schlief oder dem WM-Auftakt unserer Nationalmannschaft entgegenfieberte, gab es auch Endrunden-Spiele außerhalb von Santa Clara. So legte Lionel Messi mit Argentinien etwa in der ÖFB-Gruppe J gegen Algerien los.

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Unsere Gruppengegner trafen in Kansas City aufeinander, wo auch unser letztes Spiel gegen die Afrikaner am 28. Juni (4 Uhr) steigt. Messi ist spätestens seit seinem Wechsel in die US-Liga MLS der absolute Superstar im Gastgeberland.

Star-Auflauf in Kansas City

Dementsprechend kamen auch viele Promis in das Stadion, in dem sonst die Kansas City Chiefs mit Swift-Verlobten Travis Kelce und Superstar Patrick Mahomes spielen.

Der Star-Quarterback ließ sich den Messi-Auftritt in seinem "Wohnzimmer" auch nicht entgehen. Als ihn die Regie zeigte, war allerdings ORF-Experte Helge Payer sehr irritiert. Er erkannte den Sport-Superstar nicht.

Der ehemalige Rapid-Goalie wurde im Studio aufgeklärt. "Oh, na den kannte ich nicht. Ist ja auch nicht mein Gebiet", blieb Payer allerdings unbeeindruckt.

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