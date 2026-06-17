WM-Chaos! Wasser-Rohrbruch bei Haaland

Während der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko werden die Plätze während der Spiele immer wieder bewässert. Allerdings ging das nach hinten los.

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Erling Haaland ist mit einem Doppelpack in seine erste Weltmeisterschaft gestartet. Gegen den Irak mühten sich die Wikinger aus Norwegen allerdings gegen das Team, das sich als letztes für die Endrunde qualifiziert hatte.

Der ManCity-Knipser war bis zum Schluss drauf und dran, sogar noch ein drittes Tor zu erzielen. Allerdings sind nun Bilder aus Foxborough aufgetaucht, die ein Indiz sein könnten, warum es mit dem Toreschießen nicht ganz so geklappt hat.

Rasen wird gewässert

Denn während der Rasen aufgrund der hohen Temperaturen auch während der Spiele mehrfach bewässert wird, sorgte diese Maßnahme für Chaos und eine entsprechende Pfütze am Strafraum.

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Die Stadionarbeiter konnten den "Wasserrohrbruch" beim Sprinkler zwar schnell reparieren. Gut möglich, dass der Platz an der Stelle aber zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde und das die Norweger ausgebremst hat.