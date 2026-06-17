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ÖFB-Goalie Schlager bereitete sich mit Football-Stars auf WM vor

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Am Mittwoch (ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) bestreitet das ÖFB-Team das erste WM-Spiel seit 28 Jahren. Während der Endrunde finden die meisten Spiele in den bekannten Football-Tempeln der USA statt.

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Den Auftakt gibt es für unsere Stars in der Heimstätte der San Francisco 49ers, ehe man noch in Dallas und Kansas City auflaufen wird. Im Vergleich zu den oft einheitlich wirkenden Fußball-Stadien in Europa sind die Schmuckstücke in den USA Mega-Arenen der Superlative.

Besondere Vorbereitung

Vermutlich auch deshalb holte sich ÖFB-Goalie Alexander Schlager vor dem Turnier noch Tipps von jemandem, der das Gefühl in den USA kennt. Denn mit Hilfe von Red Bull konnte sich unser Keeper einer etwas unüblichen Vorbereitung widmen.

Ende April waren Ex-NFL-Star Bernhard Seikovits und der Salzburger Yannick Mayr, beide Offensivwaffen der heimischen Erfolgsfranchise Vienna Vikings, zu Gast in der Mozartstadt bei unserer Nummer 1. Dort gab es einen Austausch, um im Vergleich noch einige wesentliche Infos auszutauschen.

Während Schlager einen Football fangen musste und erfuhr, wie anders sich das anfühlt, bekamen es die beiden Wikinger mit dem runden Leder zu tun. Wenn Schlager in den USA den gegnerischen Angreifern die Nerven raubt, könnte diese Spezial-Vorbereitung auch zum Erfolg beigetragen haben.

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