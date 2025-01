Tennis-Hammer: Ofner trennt sich von Manager Thiem

Alles neu bei Sebastian Ofner: Österreichs bester Tennisspieler trennte sich mit Jahresende von seinem Manager.

Am Neujahrstag überraschte Moritz Thiem mit einer WhatsApp-Nachricht: "Ich werde ab heuer nicht mehr mit Sebastian Ofner zusammenarbeiten, wir haben uns mit Jahresende im Guten getrennt." Als Grund gab der Manager-Bruder vom zurückgetretenen US-Open-Sieger Dominic Thiem an, "dass wir unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf die Zukunft haben und sich so unsere Wege beruflich trennen. Auch wenn die Arbeit extrem erfolgreich war und er sein Top Ranking erreicht hat und wir so viel geschafft haben, ist es Zeit für Veränderung."

An beiden Fersen operiert

Sebastian Ofner arbeitete sich 2024 bis auf ATP-Nr. 37 vor, ehe er mit Beschwerden an beiden Fersen zurückgeworfen wurde. Mitte September unterzog sich der 28-jährige Steirer einer Operation am linken Fuß, im Oktober ließ er auch einen Eingriff an der rechten Ferse vornehmen.

Seither arbeitet der inzwischen auf ATP-Nr. 88 zurückgefallene Tennisprofi an der Rückkehr auf die ATP-Tour. Angesichts zu verteidigender Punkte droht er bald aus den Top 100 zu rutschen.