Vor Argentinien-Hit: Rangnick schottet Team ab

Die Party nach dem ersten österreichischen WM-Sieg seit 13.147 Tagen war noch in vollem Gange, da zog Ralf Rangnick bereits die Notbremse. Überraschend sagte der ÖFB sämtliche Medien-Termine in Santa Barbara ab.

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Keine Pressekonferenz, keine Interviews, kein öffentlicher Trainingseinblick. Vor dem Gruppen-Hit gegen Argentinien (22. Juni, 19 Uhr/live auf ServusTV) herrscht plötzlich Geheimmodus.

Lange Nacht für Schmid & Co.

Der Grund liegt auf der Hand. Hinter der Mannschaft steckt eine Nacht, die es in sich hatte. Nach dem umjubelten 3:1 gegen Jordanien in San Francisco blieb kaum Zeit zum Durchschnaufen. Direkt nach den Feierlichkeiten ging es für Schmid, Arnautovic und Co. mit dem Bus zum Flughafen nach San Jose. Erst kurz nach 2 Uhr morgens hob der Charter Richtung Santa Barbara ab. Wenig später landete die Mannschaft bereits wieder an der kalifornischen Küste, ehe es mit dem Bus zurück ins Teamcamp ging. An eine erholsame Nacht war da kaum zu denken.

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Genau deshalb wird jetzt jedes Prozent Energie konserviert. Statt Mikrofonen und Kameras stehen Regeneration, Analyse und Vorbereitung auf dem Programm. Auch das ursprünglich teilweise öffentliche Training findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Rangnick will seine Spieler abschirmen – und alle Kräfte auf den nächsten WM-Hit bündeln.

Jetzt wird vor Messi versteckt!

Denn die Aufgabe könnte größer kaum sein. Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien hat sich Österreich zwar eine hervorragende Ausgangsposition verschafft, doch jetzt wartet Weltmeister Argentinien. Die Gauchos legten selbst einen Traumstart hin und feierten gegen Algerien einen souveränen 3:0-Erfolg. Mann des Abends war einmal mehr Lionel Messi: Der Superstar erzielte alle drei Treffer und zog damit ganz nebenbei mit Miroslav Klose als bestem WM-Torschützen der Geschichte gleich. Beide halten nun bei 16 WM-Toren. Die Rangnick-Elf weiß also genau, was auf sie zukommt: Gegen Messi und Co. wird eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein.

Noch trainiert das Team in Santa Barbara, ehe am Samstag die Reise nach Dallas ansteht. Dort beginnt die heiße Phase vor dem Kracher gegen Argentinien. Die Party ist vorbei – jetzt startet die Mission Weltmeister.