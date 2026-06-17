WM-Blackout: ORF entschuldigt sich bei Fans

Großer Ärger bei den heimischen Fußball-Fans. Gerade in der packenden Schlussphase gegen Jordanien war der Stream von dem Spiel nicht mehr zu sehen.

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Die Euphorie war riesig, bereits beim Anpfiff verfolgten 1 Million Seher den Anpfiff. Als Romano Schmid die Führung erzielte, jubelte das ganze Land am Frühstückstisch.

Österreich gegen Jordanien 1 / 9 © APA/GEORG HOCHMUTH © GEPA pictures ©

Dann der Ausgleich und plötzlich ging NICHTS mehr. Allerdings nicht bei unserem Team, das sich zu einem 3:1-Traumstart zurückkämpfen konnte, vielmehr bei den Zusehern auf ORF On, die am Weg in die Arbeit waren und die spannende Schlussphase verfolgen wollten.

Ein totales Blackout, große technische Probleme. Für die Zuseher vor den Fernsehern kam die Info von Oliver Polzer: "Wir hören, dass unser Stream down ist." Wenig später die kleine Jubel-Meldung: "Der Stream geht jetzt wieder.", das konnten allerdings diejenigen nicht hören, die unterwegs waren und deshalb auf ORF On angewiesen waren.

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Der ORF meldete sich mit einem Statement: "Mit Beginn der zweiten Hälfte kam es bei der APA zu einem Ausfall der Infrastruktur. An der Behebung wurde mit Hochdruck gearbeitet, die enorme Menge der Anfragen machte eine ad-hoc-Behebung entsprechend schwerer. Wir bedauern den Vorfall und möchten uns dafür entschuldigen.