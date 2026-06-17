Claudia Effenberg: 23 Kilo weg dank Spritze!

Mithilfe der gehypten Abnehmspritze hat die 60-Jährige bereits über 20 Kilo abgenommen - jetzt will sie die 30er-Marke holen.

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Radikale Verwandlung bei Claudia Effenberg (60): Das einstige Model hat ihren Kilos den Kampf angesagt und präsentiert sich im Netz schlank wie schon lange nicht mehr. Stolze 23 Kilo hat die Society-Lady mithilfe der gehypten Abnehmspritze bereits verloren. Und die 60-Jährige ist noch lange nicht am Ziel: Die magische 30-Kilo-Marke soll demnächst geknackt werden.

Seit März befindet sich der Reality-TV-Star für die medizinische Abnehmkur in ärztlicher Betreuung. Für Claudia Effenberg ein echter Befreiungsschlag, nachdem sie sich mit ihrem Gewicht zuletzt absolut unwohl fühlte: "Wenn die sich so wohlfühlen [...], ist das gut. Ich bin überhaupt nicht damit klargekommen." Neben dem neuen Körpergefühl freut sie sich vor allem über Top-Blutwerte und deutlich mehr Ausdauer im Alltag.

Ehemann Stefan im modischen Ratespiel

Ihrem Ehemann, der deutschen Fußball-Legende Stefan Effenberg (57), war das Gewicht seiner Liebsten zwar immer egal – er verliebte sich laut Claudia damals schließlich "nicht in eine Kleidergröße", sondern in ihr großes Herz. Dennoch feiert der Ex-Kicker den neuen Look seiner Frau und greift für ihre regelmäßigen Instagram-Updates sogar selbst zur Handykamera.

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Im Hause Effenberg sorgt der Gewichtsverlust mittlerweile auch für amüsante Verwechslungen vor dem Kleiderschrank: "Stefan fragt mich auch andauernd: 'Oh, hast du etwas Neues? Das sieht ja toll aus. Ist die neu, die Hose?'", schmunzelt die Blondine. Ihre Antwort: "Nein, die habe ich nur zwei oder drei Jahre nicht mehr angehabt."

Was passiert beim Absetzen?

Wie der Körper auf das Pausieren der Abnehmspritze reagiert, musste die Promi-Dame unlängst unfreiwillig am eigenen Leib erfahren. Wegen eines kleinen Eingriffs im Spital musste die Medikation für zwei Wochen ausgesetzt werden. Entgegen aller Befürchtungen vor einer rasanten Gewichtszunahme blieb der Waagen-Schock aus: "Ich habe mich danach direkt gewogen, aber ich habe nicht zugenommen. Viele haben gesagt, wenn du die Spritze absetzt, nimmst du sofort wieder zu. Dem war aber nicht so."

Vor kurzem sah Effenberg noch so aus. Mit mehr Kilos fühlte sie sich unwohl. © Getty Images for Mon Cheri

Völlig spurlos ging die Spritzen-Pause aber nicht an ihr vorbei, kehrte doch der Appetit im Eiltempo zurück. In den 14 Tagen habe sie "volle Kanone gegessen", was sie selbst sehr überrascht habe.

Aktuell geht das Abspecken zwar etwas gemächlicher voran – rund ein Kilo schwindet noch alle zwei Wochen –, die verbleibenden sieben Kilo bis zum Wunschgewicht will sie aber noch eisern durchziehen. Statt auf die Waage verlässt sie sich dabei ohnehin lieber auf den Passform-Test: Das größte Highlight sei es derzeit, die alten Outfits kistenweise wieder aus dem Keller zu holen.