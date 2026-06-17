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Lena Meyer-Landrut: Das Baby ist da!

Lena Meyer-Landrut ist wieder Mama geworden
© Getty Images
Kind Nummer zwei für die Sängerin und ihren Ehemann.
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Laut einem Medienbericht von bild.de ist die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut wieder Mutter geworden.

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Familie

Zusammen mit Ehemann Mark Forster hat Lena bereits einen kleinen Sohn, der fünf Jahre alt ist. Lena und Mark sollen seit 2020 standesamtlich verheiratet sein, eine Hochzeitsfeier soll es 2022 gegeben haben.

Kinderwagen geschoben

Die Familie wohnt in Berlin, Stadtteil Kreuzberg, wo Lena jüngst mit Kinderwagen gesehen wurde.

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