Babynews
Lena Meyer-Landrut: Das Baby ist da!
Laut einem Medienbericht von bild.de ist die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut wieder Mutter geworden.
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Familie
Zusammen mit Ehemann Mark Forster hat Lena bereits einen kleinen Sohn, der fünf Jahre alt ist. Lena und Mark sollen seit 2020 standesamtlich verheiratet sein, eine Hochzeitsfeier soll es 2022 gegeben haben.
Kinderwagen geschoben
Die Familie wohnt in Berlin, Stadtteil Kreuzberg, wo Lena jüngst mit Kinderwagen gesehen wurde.
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