Vierter Krebs-Schock! Sorge um Dschungel-Star

Der Moderator kämpfte bereits dreimal gegen die Krankheit. Jetzt meldet er sich mit schlechten Neuigkeiten zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Er hat den Kampf gegen den tückischen Teufel schon dreimal aufgenommen, nun folgt der nächste, bittere Tiefschlag: Ex-Fußball-Kommentator und Dschungelcamp-Urgestein Jörg Dahlmann (67) hat erneut eine niederschmetternde Diagnose erhalten. Der Krebs ist zurück – dieses Mal hat die tückische Krankheit seine Leber im Visier. Für den Sport-Insider beginnt damit bereits der vierte Überlebenskampf seines Lebens.

WM-Pläne in der Türkei geplatzt

Die Hiobsbotschaft durchkreuzte radikal Dahlmanns Pläne für die kommenden Wochen. Eigentlich hätte er gemeinsam mit seinem Kommentatoren-Kollegen Béla Réthy (69) in einem türkischen Ferienclub Fußball-Fans durch die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft begleiten sollen – ein Sommer-Highlight, auf das er sich riesig gefreut hatte. Doch daraus wird nun nichts. Gegenüber RTL bestätigte Dahlmann die traurige Gewissheit:

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Es wurde ein Tumor in der Leber entdeckt."

Vorausgegangen waren immer heftigere Schmerzen im Bereich der Galle. Nach eingehenden Untersuchungen in der vergangenen Woche herrschte schließlich traurige Gewissheit: Krebs. Um eine Operation kommt der 67-Jährige nicht herum. Die Mediziner planen derzeit einen radikalen Eingriff, bei dem ein Teil der befallenen Leber und voraussichtlich auch die Gallenblase entnommen werden müssen.

Tragisches Familienschicksal: Ein Gendefekt ist schuld

Dass Dahlmann nun schon zum vierten Mal mit dieser Diagnose konfrontiert wird, ist kein makaberer Zufall, sondern genetische Veranlagung. Der Sport-Experte blickt hierbei auf eine traurige Familiengeschichte zurück: "Mein Vater, Großvater und Onkel erkrankten alle mit 44, 40 und 36 Jahren an Darm- oder Magenkrebs und sind alle daran gestorben. Mir fehlt das Reparatur-Gen bzw. das Gen, das den Körper sich gegen Krebs wehren lässt."

Alles begann im Jahr 2005, als bei einer routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung Darmkrebs bei Dahlmann festgestellt wurde. Da die Mediziner die Wucherung frühzeitig erkannten, konnte ein Teil des Darms operativ entfernt werden, was zunächst eine gute Prognose versprach.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die dunkle Phase: "Ich wollte sterben"

Der Weg zurück in den Alltag wurde danach allerdings zur absoluten Zerreißprobe. Nach dem operativen Eingriff streikte Dahlmanns Verdauungstrakt massiv, wie er während seiner Zeit im RTL-Dschungelcamp offenlegte: "Die Nahrung ist vom Magen nicht weiter geflutscht in den Darm. Ich hatte einen Bauch wie eine Hochschwangere."

Die körperlichen Qualen und die lähmende Angst vor einem Rückfall stürzten ihn damals in eine schwere Depression. Im Dschungelcamp legte er dazu ein erschütterndes Geständnis ab: "Ich wollte sterben. Ich wollte nicht mehr."

Ein Leben im Dauerkampf – und trotzdem voller Hoffnung

Nur wenige Jahre nach dem Darmkrebs folgte der nächste Nackenschlag: Hautkrebs. Dahlmann besiegte auch diesen Tumor, doch die seelischen Wunden saßen tief. Im Jahr 2015 schlug das Schicksal dann ein drittes Mal zu – dieses Mal lauterte die Diagnose Prostatakrebs. Erneut folgten eine Operation und monatelange, kräftezehrende Genesungsphasen.

Trotz der vierten Schock-Diagnose innerhalb von zwei Jahrzehnten verliert der 67-Jährige nicht den Lebensmut. Dahlmann blickt kämpferisch in die Zukunft und sendet eine tapfere Botschaft: "Ich bin erst 67. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Jahre leben, und das schaffe ich auch."