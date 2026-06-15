DIESER Schlagerstar feiert jetzt Schauspiel-Premiere

Beatrice Egli wagt den Schritt vor die Kamera. Die beliebte Schweizerin hat sich eine fiktionale Rolle in der Serie "Die Landarztpraxis" gesichert.

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Die neue Serie "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" startet am Montag, 29. Juni, in Sat.1, wobei die Episoden mit der Sängerin im Spätsommer ausgestrahlt werden. Für die treuen Fans bedeutet das ein Wiedersehen mit der 37-jährigen Schweizerin in einer völlig neuen Funktion. Auf ihrem Instagram-Account lüftete die einstige DSDS-Gewinnerin am Montag das große Geheimnis direkt am Set der Produktion.

Ein ganz neues Gesicht

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In dem Ableger der bekannten Hauptserie verkörpert Beatrice Egli zum ersten Mal eine fiktive Person namens Céline Huber. Diese überrascht im Sonnenhof in Weilhausen ihre alte Freundin Lilli Lamminger, gespielt von der 39-jährigen Pina Kühr. Die beiden Frauen haben früher zusammen eine Ausbildung im Hotelfach absolviert und wurden damals enge Freundinnen. Laut der offiziellen Rollenbeschreibung des Senders macht sich Céline mit ihrer herzlichen Art schnell beliebt, doch Lilli merkt bald, dass hinter dem strahlenden Lächeln ihrer Freundin mehr steckt. Warum sie wirklich nach Weilhausen gekommen ist, bleibt vorerst ein Rätsel.

Beatrice Egli © RTL / Stefan Gregorowius

Große Freude über Herausforderung

Bisher trat die Entertainerin im Fernsehen immer nur als sie selbst auf, wie etwa bei Gastauftritten in "Sturm der Liebe" oder "Unter uns". Gegenüber ihren Fans verriet sie am Set: "Ich freue mich riesig, endlich ein großes Geheimnis für euch lüften zu dürfen". Das Eintauchen in eine echte Rolle sei für sie etwas ganz Besonderes. Sie habe sich der neuen Aufgabe mit viel Respekt gestellt, die ihr zugleich unglaublich viel Freude bereitet hat. Wann genau ihre Folgen im Spätsommer im Fernsehen zu sehen sind, wurde vom Sender noch nicht kommuniziert.