"ZDF-Fernsehgarten"
Hans Sigl verrät sein Sonnenbrillen-Geheimnis
Das "ZDF-Fernsehgarten" war am vergangenen Sonntag wegen der WM im Fußballfieber. An der Seite von Moderatorin Andrea Kiewel stand mal wieder als Gastmoderator Schauspieler Hans Sigl.
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Schon bei seinem vergangenen Auftritt fiel vielen Zuschauern auf, dass der Österreicher eine dunkle Brille aufhatte. Damals erhielt der 56-Jährige zahlreiche Zuschriften wegen seines Accessoires. Auch dieses Jahr trug er diese.
Sigl: "Das ist eine optische Brille"
Sigl wollte dem zuvorkommen und erklärte sofort zu Sendungsbeginn: "Ich muss das ganz kurz erklären: Das ist eine optische Brille und die tönt ein bisschen." Ohne diese Brille könnte der Schauspieler fast nichts erkennen. Wie "t-online" berichtet, handelt es sich um sogenannte selbsttönende oder phototrope Brillengläser. Diese verdunkeln sich bei Sonnenlicht automatisch.
Bei der nächsten Sendung steht Kiewel wieder alleine vor der Kamera. Zu Gast werden unter anderem Die Amigos, Achim Petry, Allessa, Jörg Bausch und Norman Langen sein.
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