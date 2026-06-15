Popstar Pietro Lombardi prallt gegen Auto

Riesen-Schock für Fan-Liebling Pietro Lombardi: Der bekannte Sänger war in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, bei dem sein nagelneuer Wagen massiv beschädigt wurde.

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Der heftige Zusammenstoß ereignete sich am Sonntagabend an einer Kreuzung in Köln. Popstar Pietro Lombardi war kurz nach dem 7:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao mit seinem neuen Audi Q8 unterwegs, als es zum Crash kam. Das Auto des 34-Jährigen kollidierte im Kreuzungsbereich Marktstraße und Bonner Straße mit einem anderen Fahrzeug.

Massiver Schaden am Luxuswagen

Fotos von der Unfallstelle zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung. Die Front des schwarzen Audis ist massiv beschädigt, die Motorhaube wurde nach oben gedrückt und der Kühlergrill komplett herausgerissen. Zudem wurde der rechte Scheinwerfer zerstört, während sich Trümmerteile über die gesamte Fahrbahn verteilten. Augenzeugen berichteten laut "Bild"-Infos sogar, dass die Airbags des neuen Wagens beim Aufprall nicht ausgelöst haben sollen. Der Musiker sowie die Fahrerin des anderen Autos erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Pietro Lombardi © Redferns

Polizei untersucht den Verkehrsunfall

Ein Sprecher der Polizei bestätigte auf Anfrage den Verkehrsunfall und dass zwei Pkw an dem Vorfall beteiligt waren. Eine 20-jährige Beteiligte erlitt leichte Verletzungen, während es sich beim anderen Fahrer um einen 34-Jährigen handelt. Der genaue Hergang wird derzeit noch untersucht und ist noch nicht abschließend geklärt. Beide Autos mussten nach der Kollision abgeschlepppt werden. Erst wenige Stunden zuvor stand der Sänger noch in Oberhausen auf der Bühne eines Kinderfestivals, um für Familien und junge Fans zu singen.

Großer Auflauf an Kreuzung

Nach dem Zusammenstoß bildete sich schnell ein großer Menschenauflauf an der Unfallstelle. Zahlreiche Passanten und andere Autofahrer blieben stehen, als bekannt wurde, wer in den Unfall verwickelt war. Das Management von Pietro Lombardi bestätigte den Vorfall mittlerweile, während der Sänger selbst auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben wollte.