Arnie auf geheimer Donau-Tour in Wien

Der "Terminator" schloss seinen Klimagipfel mit einer Donau-Bootsfahrt ab. Dabei ließ er sich gemütlich treiben.

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Großer Empfang, hochkarätige Stars und eine Liebeserklärung an die Bundeshauptstadt: Der von Arnold Schwarzenegger initiierte "Austrian World Summit" (AWS) feierte in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Nach den intensiven Verhandlungen und Panels in der Wiener Hofburg bedankte sich der "Terminator" am Mittwoch auf ganz besondere Weise bei seinem Organisationsteam – mit einer privaten Bootsfahrt auf der Donau.

Dabei ließ es sich der gebürtige Steirer vermutlich wieder einmal nicht nehmen, selbst zum Mikrofon zu greifen und erneut die Rolle des Tourguides zu übernehmen. Bereits letztes Jahr geriet Schwarzenegger regelrecht ins Schwärmen über Wien. Besonders die sprichwörtliche Sauberkeit, die hervorragend ausgebaute Infrastruktur, der vorbildliche soziale Wohnbau sowie die vielen Grünflächen und die effiziente Organisation der Stadt haben es dem Hollywood-Star angetan.

"We are unstoppable": Kamala Harris als glanzvoller Stargast

Der diesjährige Klimagipfel, der unter dem kraftvollen Motto "We are unstoppable" steht, glänzte mit einem Promi-Aufgebot, das kaum größer hätte sein können. Als absoluter Stargast reiste US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris nach Wien.

Am Dienstagabend luden Schwarzenegger und Harris zu einem "Fireside Chat" in die Hofburg. Dabei ging es längst nicht mehr nur um den Klimaschutz: In einer tiefgründigen Diskussion sprachen die beiden Ausnahmepolitiker auch über globale Führungsverantwortung und den Schutz der Demokratie.

Arnold Schwarzenegger und sein Team auf dem Donau-Schiff © Andreas Tischler / Vienna Press

Hochkarätige Prominenz in der Hofburg

Neben Schwarzenegger und Harris zeigte sich die Wiener Hofburg als internationaler Hotspot für Politik, Wirtschaft und Aktivismus. Unter den zahlreichen Gästen und Unterstützern des Gipfels fanden sich unter anderem ein: Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Begleitung von First Lady Doris Schmidauer, Bundeskanzler Christian Stocker , Unternehmer Klemens Hallmann und die britische Aktivistin und Unternehmerin Heather Mills

Mit dem zehnten Jubiläum hat der Austrian World Summit einmal mehr bewiesen, dass er zu einer der wichtigsten Plattformen im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel geworden ist – und dass Wien dafür der perfekte Gastgeber ist.