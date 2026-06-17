Leopold Museum lud 320 VIPs zum Fundraiser

Das Museum lud zum Fudraising-Dinner mit zahlreichen Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Society.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Hauch von Pariser Art de vivre wehte über das Wiener MuseumsQuartier: Anlässlich der erfolgreichen Sonderausstellung "Gustave Courbet. Realist und Rebell" luden die Museumsdirektoren Hans-Peter Wipplinger und Moritz Stipsicz zu einem stimmungsvollen Sommerabend auf das Rooftop des Leopold Museum.

Rund 320 geladene Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik folgten der Einladung, um ganz im Sinne des französischen Malers das Leben zu feiern. Courbet selbst hatte immerhin schon 1873 in einem Brief an einen Freund geschrieben: "Wenn Sie nach Wien kommen, wie ich hoffe, werden wir dort aus vollem Herzen lachen, und wir werden mehr Spaß haben, als Sie je zuvor hatten."

Chansons, Wein und ein starker Zweck

Bei hochsommerlichen Temperaturen und untermalt von den Chansons der britisch-französischen Sängerin Daisy Hearts sowie der Akkordeonistin Zina Bloch genoss die Society-Crowd den Abend über den Dächern der Stadt. Das Beste daran: Das Fest diente dem guten Zweck. Der gesamte Erlös des Abends fließt direkt in den Erhalt von wertvollen Sammlungsobjekten und in die Kunstvermittlungsprojekte des Museums.

Agnes und Peter Husslein

Prominente Gesichter auf dem Rooftop

Die Gästeliste spiegelte das hochkarätige Interesse an der französischen Kunstikone wider. Unter den vielen Kunstbegeisterten mischten sich unter anderem: Der französische Botschafter Matthieu Peyraud, Alexander Schallenberg (Bundeskanzler a.D.), Danielle Spera (Leopold Museum-Stiftungsvorstand), Walter Oblin (Generaldirektor der Post AG), Erwin Wurm (Austro-Weltstar und Künstler) mit Ehefrau Élise Mougin-Wurm, Nadja Bernhard (ORF-Moderatorin)

Mit diesem elitären Abend bewies das Leopold Museum einmal mehr, dass sich Kunstgenuss und gesellschaftliches Engagement perfekt miteinander verbinden lassen.