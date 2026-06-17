Wolfgang Ambros zeigt die "Sunnseitn"

Die heimische Musik-Legende Wolfgang Ambros bringt eine neue Single raus und deutscht, unterstützt von "Die Wödmasta", mit "Die Sunnseitn vom Leben" Monty Python ein.

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Bei den Konzerten steht das eingedeutschte Monty-Python-Cover von "Always Look on the Bright Side of Life" seit geraumer Zeit auf der Setlist. Jetzt lässt Wolfgang Ambros "Die Sunnseitn vom Leben" auch als Single aufgehen! Eine Austropop-Sensation, ist das doch der erste neue Ambros-Hit seit dem "Da Hofa"-Jubiläumssong "Aktenzeichen 71/21" aus dem Jahr 2021.

Legenden unter sich

Zur Seite stehen ihm dabei "Die Wödmasta": Also Roland Vogl, der in den 90ern mit der Grunge-Band Ballyhoo für Furore sorgte, und Alkbottle-Gitarrist Dietmar Baumgartner, die ja auch in der Ambros-Band Die Nr. 1 vom Wienerwald mitrocken und die Studio-Produktion übernahmen. Allerdings erst nach langwieriger Rechteklärung. Doch schließlich gab Monty-Python-Legende Eric Idle seinen Sanctus für so wunderbare Songzeilen wie "Das Glück des is a Vogerl".

Kult-Video inklusive

Manchmal tritt’s da in die Goggerl“, "Der Tod hat a sein Reiz. Man scheisst sich an bis übers Kreuz" oder "Mit der Sunn im G’sicht da stirbt sich’s ganz kommod."

Für eine kultige Austropop-Hommage und ein ergreifendes Video. Ambros, der im Plot den Regisseur für eine, auf einer Kleinbühne agierende Theatertruppe gibt, zeigt sich nämlich im Kurzfilm auch auf den Spuren von "Hamlet"! Unter dem Motto „Sein oder nicht sein" posiert er mit einem Totenkopf in der Hand.

Wolfgang Ambros Sunnseitn CD Cover © Viertbauer Promotion GmbH

Setzt Ambros "Die Sunnseitn vom Leben" natürlich auch bei den kommenden "Pur"-Konzerten, u. a. am 12. und 13. September im Wiener Theater im Park, auf die Setlist, so will er der neuen Single aber kein weiteres Album, es wäre das erste seit "19 03 52" (2012), folgen lassen: „Ich habe mit meinem 60. Lebensjahr schon diese Phase abgeschlossen. Ich habe beschlossen, dass ich gesagt habe, was zu sagen war. Ich brauche mich jetzt nicht mehr wichtig machen. Worauf kein Mensch mehr neugierig ist, das interessiert mich nicht, gibt er dafür im oe24-Interview ein unmissverständliches Statement: "Ich glaube auch, dass das, was ich gemacht habe, genügt!"

Wolfgang Ambros und Die Wödmasta © Herwig Peuker

Vielmehr steckt seine Energie in die Auftritte: "Was ich aber nach wie vor gerne mache, sind Konzerte. Ich will Gitarre spielen, ich möchte singen und den Menschen Freude bringen." Mit dem neuen Hit "Die Sunnseitn vom Leben" im Duett mit den Wödmasta ist ihm das mehr als gelungen.