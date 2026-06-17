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Kader-Planung

Kein neuer Spieler: Bayern drückt auf Transfer-Bremse

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von
Max Eberl
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Obwohl der FC Bayern München bisher keinen Transfer getätigt hat, wird schon darüber gesprochen, dass man keine großen Sprünge machen möchte.
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Nach dem Transfer-Chaos beim FC Bayern München im Vorjahr haben die Sport-Bosse rund um Max Eberl und Christoph Freund heuer andere Pläne. Bisher hat man nur Noel Aseko per Rückkauf-Klausel von Hannover nach München geholt. Weitere Neuverpflichtungen sind bisher nicht unter Dach und Fach.

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Offiziell öffnet das Transferfenster erst in zwei Wochen, dennoch laufen die Planungen bei vielen Vereinen schon auf Hochtouren. So auch beim deutschen Meister. Die Deals mit Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt und Ismael Saibari von PSV Eindhoven stehen kurz vor dem Abschluss.

HOUSTON,TEXAS,USA,14.JUN.26 - SOCCER - FIFA World Cup 2026, group stage, Germany vs Curacao. Image shows the rejoicing of Nathaniel Brown (GER). Photo: GEPA pictures/ Witters/ Ulrich Hufnagel - ATTENTION - COPYRIGHT FOR AUSTRIAN CLIENTS ONLY
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Für das neue Star-Duo würden die Münchner insgesamt über 100 Millionen Euro ausgeben müssen. Danach ist vorerst Sparen angesagt. Weitere Verpflichtungen von möglichen WM-Entdeckungen sind vorerst an der Säbener Straße nicht geplant.

Sparkurs geht weiter

Hintergrund ist der anhaltende Sparkurs des Vorstandes. Man möchte sowohl bei Spielerverträgen als auch bei Transfers keine überhöhten Summen zahlen. Im Vorjahr bewies man, dass diese Marschroute dennoch funktioniert.

MADRID, SPAIN - MAY 07: Max Eberl (L), Board Member for Sport FC Bayern München talks to Christoph Freund, Sporting Director of Bayern Munich ahead of their UEFA Champions League semi-final second leg match against Real Madrid at Estadio Santiago Bernabeu on May 07, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
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In Deutschland führte kein Weg am Double-Sieger vorbei und auch in der Champions League war das Finale fast zum Greifen nah. In der kommenden Saison möchte man zurück auf den Thron von Europa.

Deshalb sind weitere Transfers dennoch nicht ausgeschlossen. Sollte man Geld durch Verkäufe einnehmen, würde man am Markt wieder aktiv werden. Solange das nicht passiert, tritt man in München allerdings auf die Transfer-Bremse, um dann in der Meisterschaft wieder Vollgas geben zu können.

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