Fix! Red Bull Salzburg hat neue Cheftrainer

Danny Röhl neuer Cheftrainer von Bundesligist Salzburg

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Red Bull Salzburg hat am Mittwoch rechtzeitig zum Trainingsauftakt für die neue Saison der Fußball-Bundesliga seinen neuen Cheftrainer präsentiert.

Wie erwartet übernimmt Danny Röhl die Nachfolge von Daniel Beichler, der Mitte Mai nach drei Monaten und Endrang drei in der Liga gehen musste. Der 37-jährige Deutsche wechselt für eine kolportierte Zwei-Millionen-Euro-Ablöse von den Glasgow Rangers nach Salzburg und erhält dort einen Vertrag bis 2029.

Die Verpflichtung Röhls durch den ehemaligen Serienmeister hatte sich schon vor Tagen abgezeichnet. Der neue Coach war am Mittwoch beim ersten Training bereits in Taxham, wo am Vortag die "Bullen" die üblichen Leistungstests absolviert hatten, anwesend. Am Nachmittag (16.00 Uhr) findet die offizielle Vorstellung in der Red-Bull-Arena statt.

Röhl übernimmt Mannschaft im Umbruch

Für die Glasgow Rangers war Röhl seit vergangenem Oktober tätig gewesen. Vor seinem Engagement beim schottischen Spitzenclub, mit dem er in der abgelaufenen Saison Ligadritter wurde, war der Deutsche zwei Jahre Chefcoach von Sheffield Wednesday in der zweiten englischen Liga. Davor hatte er als Co-Trainer unter anderem für die DFB-Nationalmannschaft, den FC Bayern und RB Leipzig gearbeitet. Für den Red-Bull-Club war er auch als Videoanalyst und Nachwuchstrainer tätig.

Jetzt holte ihn sein Landsmann und Sportchef Marcus Mann ins von Jürgen Klopp geleitete Fußball-Gefüge des Getränkekonzerns zurück. An der Salzach übernimmt Röhl eine Mannschaft im Umbruch, die seit Sommer 2023 unter den Trainern Gerhard Struber, Onur Cinel, Pepijn Lijnders, Thomas Letsch und Beichler titellos geblieben ist. "Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Ich kenne den Club bereits aus meiner Trainervergangenheit und weiß, welche Möglichkeiten hier vorhanden sind, welche Qualität im Verein steckt und welche ambitionierten Ziele verfolgt werden. Genau das hat mich gereizt", wurde Röhl in der Vereinsaussendung zitiert. "Salzburg steht für mutigen, intensiven und offensiven Fußball - eine Art Fußball, mit der ich mich sehr identifiziere und die auch zu meiner Vorstellung vom Spiel passt."