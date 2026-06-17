Schock-Bericht: Schüsse auf Fußball-Fans in ÖFB-Spielort

Besorgniserregende Berichte kommen nach dem Argentinien-Spiel gegen Algerien aus Kansas City. Dort wurde auf Fußball-Fans geschossen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko verlief bisher sehr friedlich. Die mitgereisten Anhänger sorgen in Nordamerika für gute Stimmung auf den Straßen und sorgen mit freundschaftlichen Gesten für wunderschöne Bilder, die in die Welt hinausgehen.

Von den Unruhen in den USA oder Mexiko bekommt man kaum etwas mit. Doch nun ändert sich das und es gilt auch eine Warnung für alle ÖFB-Fans.

Vorfall in ÖFB-Spielort Kansas City

Denn ausgerechnet in Kansas City, wo unsere Team-Helden am 28. Juni im letzten Gruppenspiel auf Algerien treffen, kam es zu einem schockierenden Zwischenfall. Wie das Nachrichtenportal "Newsweek" berichtet, wurde in der Metropole des US-Bundesstaates Missouri auf Anhänger der argentinischen Nationalmannschaft geschossen.

Nach Angaben der Polizei wurden gegen 18 Uhr Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto abgefeuert. Der Vorfall wird laut Kansas City Police Department derzeit gründlich untersucht.

Es soll allerdings keinen direkten Zusammenhang mit dem Spiel geben. Dennoch wurden vier Personen - drei Erwachsene und ein Jugendlicher - bei der Schock-Tat verletzt und ins Krankenhaus gebracht.