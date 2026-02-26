Song Contest Hammer: Es gibt wieder Tickets!

Nach dem Run auf den Wiener Song Contest gibt’s jetzt eine 2. Chance. Am 15. März geht die nächste Ticketwelle in den Vorverkauf

Der Song Contest in der Wiener Stadthalle war in Rekordzeit ausverkauft .Das war am 13. Jänner die Jubelmeldung der European Broadcast Union. Die Tickets für das Finale am 16. Mai waren in 14 Minuten ausverkauft, die beiden Halbfinale (12. Und 14. Mai) binnen 20 Minuten. Jetzt gibt es eine neue Chance: Am 26. März geht um 15 Uhr die zweite sehr limitierte Welle in den Verkauf. Allerdings nur für jene, die sich bereits im Vorjahr für den Song Contest registriert haben.

© ORF

© ORF

Der Song Contest, bei dem ja Cosmó mit der coolen Hymne „Tanzschein“ für Siegen will, ist bei Gott kein billiges Vergnügen: 360 Euro für den Golden Circle beim Grande Finale. Generell gibt es am 16. Mai Wiener Stadthalle keinen Sitzplatz unter 230 Euro! Und dafür sitzt man dann auch nur in den oberen Reihen des 2.Rang.

© zeidler

Mit besserer Sicht wird es noch teurer: 290 Euro in den mittleren Reihen des 2. Rangs und gleich 310 Euro im ersten Rang. Auch die Stehplätze für das Finale sind happig: 330 Euro! „Die Ticketerlöse sind integraler Bestandteil des Song Contest Budgets und tragen dazu bei, allen TV-Zuschauer:innen eine spektakuläre Live-Show aus der Wiener Stadthalle zu präsentieren,“ erklärt die Stadthalle online die Preispolitik