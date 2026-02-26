Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Song Contest Hammer: Es gibt wieder Tickets!
© Getty Images

ESC-Wunder

Song Contest Hammer: Es gibt wieder Tickets!

Von
26.02.26, 11:05
Teilen

Nach dem Run auf den Wiener Song Contest gibt’s jetzt eine 2. Chance. Am 15. März geht die nächste Ticketwelle in den Vorverkauf 

Der Song Contest in der Wiener Stadthalle war in Rekordzeit ausverkauft .Das war am 13. Jänner die Jubelmeldung der European Broadcast Union. Die Tickets für das Finale am 16. Mai waren in 14 Minuten ausverkauft, die beiden Halbfinale (12. Und 14. Mai) binnen 20 Minuten. Jetzt gibt es eine neue Chance: Am 26. März geht um 15 Uhr die zweite sehr limitierte Welle in den Verkauf. Allerdings nur für jene, die sich bereits im Vorjahr für den Song Contest registriert haben.  

Song Contest Hammer: Es gibt wieder Tickets!
© ORF

Song Contest Hammer: Es gibt wieder Tickets!
© ORF

… mehr in Kürze
Der Song Contest, bei dem ja Cosmó  mit der coolen Hymne „Tanzschein“ für Siegen will, ist bei Gott kein billiges Vergnügen: 360 Euro für den Golden Circle beim Grande Finale. Generell gibt es am 16. Mai Wiener Stadthalle keinen Sitzplatz unter 230 Euro! Und dafür sitzt man dann auch nur in den oberen Reihen des 2.Rang.

Song Contest Hammer: Es gibt wieder Tickets!
© zeidler

Mit besserer Sicht wird es noch teurer: 290 Euro in den mittleren Reihen des 2. Rangs und gleich 310 Euro im ersten Rang. Auch die Stehplätze für das Finale sind happig: 330 Euro! „Die Ticketerlöse sind integraler Bestandteil des Song Contest Budgets und tragen dazu bei, allen TV-Zuschauer:innen eine spektakuläre Live-Show aus der Wiener Stadthalle zu präsentieren,“ erklärt die Stadthalle online die Preispolitik

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen