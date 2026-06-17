Kane schreibt WM-Geschichte

Happy End nach verschossenem Elfer +++ 10. Tor bei 3. WM +++ Superstürmer hält bei 69 Saison-Toren.

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Über diese Szene sollte noch lange diskutiert werden. Elfmeter für England. Stürmerstar Harry Kane läuft verzögert an und schießt Livakovic an. Sein Glück: Der Kroaten-Goalie Livakovic hatte sich durch die Verzögerung gefoppt gefühlt und die Torlinie zu früh verlassen. Außerdem könnte Gvardiol zu früh in den Strafraum gelaufen sein.

Kane wie Legende Lineker

Der Wiederholungs-Versuch sitzt – 1:0 (12.). Noch vor der Pause jubelte Kane über seinen zweiten Treffer.

Für den 32-Jährigen war es Saisontor Nr. 69 im 59. Pflichtspiel dieser Saison (Bayern & Team). Im England-Trikot hält Kane bei 81 Karriere-Treffern, bei 10 WM-Toren, womit er mit Legende Gary Lineker gleichzieht.

Nebenbei hat Kane bei drei Weltmeisterschaften getroffen