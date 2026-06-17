4:2 - England feiert nach Drama Schützenfest

Nach den turbulenten Tagen in der WM-Vorbereitung ist England mit einem eindrucksvollen 4:2-Sieg gegen Kroatien in die Endrunde gestartet.

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60 Jahre nach dem legendären WM-Triumph 1966 starten die Engländer als Nr. 4 der Welt einen weiteren Anlauf auf den WM-Titel. Acht Jahre nach dem bitteren Semifinal-Aus (1:2 n. V.) revanchierten sich die Three Lions gestern mit einem 4:2 zum WM-Auftakt bei Kroatien.

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Kane-Doppelpack – Kroatien glich 2 Mal aus

Im ersten ganz großen Kracher dieser WM geht es schnell zur Sache. Elfmeter-Alarm nach 8 Minuten – ausgerechnet Kroaten-Legende Luka Modric (40) trifft Madueke im Strafraum. England-Superstar Harry Kane läuft verzögert an und schießt Livakovic an.

Sein Glück: Der Kroaten-Goalie hat die Torlinie zu früh verlassen. Der Wiederholungs-Versuch sitzt - 1:0 (11.). Die Kroaten bleiben dran. Nach Kombi mit Sucic zieht Baturina von der Strafraumgrenze ab, und es steht 1:1 (36.).

England gegen Kroatien 1 / 6 © APA/AFP/ARIC BECKER © EPA © APA/AFP/ARIC BECKER

Entscheidung durch Bellingham & Rashford

Noch vor Seitenwechsel schnürt Kane seinen Doppelpack. Wieder aus einer Standardsituation, diesmal nach einem Eckball von Rice per Kopf – 2:1 (42.). Saisontor Nr. 69 für den Superstürmer (Bayern & Team). Im England-Trikot ist es sein 81. Karriere-Treffer, sein 9. bei einer WM.

Doch noch in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit trifft Musa durch die Beine von England-Goalie Pickford zum 2:2 (45.+5).

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Gleich nach Seitenwechsel geht England zum dritten Mal in Führung – 3:2 durch Bellingham (47.). Livakovic hält Kroatien mit unglaublichen Paraden im Spiel, ehe Rashford den 4:2- Schlusspunkt setzt (85.).