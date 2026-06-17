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Friedensabkommen

Trump unterzeichnet Deal mit dem Iran

© APA/AFP/MANDEL NGAN
Die USA und der Iran haben am Mittwochabend eine  Absichtserklärung zum Frieden unterzeichnet, das den 110 Tage andauernden Krieg zwischen den beiden Ländern offiziell beenden könnte.
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Zwei hochrangige amerikanische Beamte bestätigten laut dem britischen "Mirror" die Unterzeichnung der Absichtserklärung am Mittwoch. Das Dokument trat sofort in Kraft und setzt dem militärischen Konflikt nach 110 Tagen ein Ende. Das Friedensabkommen sei auf digitalem Weg unterzeichnet worden, so der "Mirror".

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Eigentlich hätte die Unterzeichnung am Freitag in der Schweiz stattfinden sollen, aber es seien Gespräche über eine frühere Unterzeichnung und Umsetzung geführt worden.

Der Text der Absichtserklärung sei in persischer und englischer Sprache unterzeichnet worden, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums.

In den nächsten zwei Monaten werden die beiden Kriegsparteien weiter verhandeln. Zu den zentralen Themen der anstehenden Gespräche gehört die Zukunft der Straße von Hormuz. Zudem geht es um einen Hilfsfonds im Wert von 300 Milliarden US-Dollar, der für den Wiederaufbau des Irans vorgesehen sei. Die am Mittwoch vollständig veröffentlichte Vereinbarung basiert auf einem 14-Punkte-Plan, der erhebliche Zugeständnisse der US-Regierung vorsieht.

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