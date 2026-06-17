Alaba: "Es gibt keine leichten Gegner"

ÖFB-Kapitän David Alaba war nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien sehr happy, aber sah den Sieg auch kritisch.

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"Wir wussten, dass es keine einfache Aufgabe wird. Wir wollten einen guten Start haben, das ist uns gelungen", erklärt Alaba.

Österreich gegen Jordanien 1 / 9 © APA/GEORG HOCHMUTH © GEPA pictures ©

Der Abwehrchef sagt weiter: "Sie haben es uns nicht leicht gemacht. Sie waren kollektiv sehr stark, dann bekommst du aus dem Nichts auch noch das 1:1. Aber es war sehr gut für uns, dass wir das 2:1 nachlegen konnten. Es gibt keine leichten Gegner, wir sind hier bei einer WM."

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Lob gab es für Superjoker Arnautovic: "Wir wissen, wie Marko ist, wir wissen, dass er den Unterschied machen kann. Wir wissen, dass er Weltklasse ist."

"Wir werden das Spiel aufarbeiten, waren ein bisschen nervös. Wir hatten Phasen, wo wir es besser machen hätten können. Am Ende des Tages haben wir verdient gewonnen", so Alaba.