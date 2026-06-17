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Aufatmen nach Sieg

Alaba: "Es gibt keine leichten Gegner"

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ÖFB-Kapitän David Alaba war nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien sehr happy, aber sah den Sieg auch kritisch.
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"Wir wussten, dass es keine einfache Aufgabe wird. Wir wollten einen guten Start haben, das ist uns gelungen", erklärt Alaba.

Österreich gegen Jordanien

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Der Abwehrchef sagt weiter: "Sie haben es uns nicht leicht gemacht. Sie waren kollektiv sehr stark, dann bekommst du aus dem Nichts auch noch das 1:1. Aber es war sehr gut für uns, dass wir das 2:1 nachlegen konnten. Es gibt keine leichten Gegner, wir sind hier bei einer WM."

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Lob gab es für Superjoker Arnautovic: "Wir wissen, wie Marko ist, wir wissen, dass er den Unterschied machen kann. Wir wissen, dass er Weltklasse ist."

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"Wir werden das Spiel aufarbeiten, waren ein bisschen nervös. Wir hatten Phasen, wo wir es besser machen hätten können. Am Ende des Tages haben wir verdient gewonnen", so Alaba.

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