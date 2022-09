Zwei Österreicher rocken 'The Voice'

Am Donnerstag und am Freitag wollen eine Wienerin und ein Salzburger die Star-Jury überzeugen

Es ist die letzte Chance auf einen Team-Platz bei "The Voice of Germany". Bei den Blind Auditions am Donnerstag geht Wienerin Ody (37) an den Start und möchte mit ihrer Stimme die Juroren Stefanie Kloß, Mark Forster, Rea Garvey und Peter Maffay überzeugen. Die 37-Jährige kam durch ihren Vater zur Musik. Als junges Mädchen haben sie gemeinsam oft Plattenläden besucht und nach den neuesten Songs und Playbacks gesucht. Doch dann traf sie Anfang des Jahres ein harter Schicksalsschlag. Ihr Vater verstarb nach einem schweren Unfall im Koma. Ihm zu Ehren singt sie "So Emotional" von Whitney Houston.

Salzburger will mit George Michael brillieren

Am Freitag versucht Salzburger Leonardo (27) sein Glück. Er konnte bereits bei den Blind Auditions überzeugen und steigt am Freitag für Team Mark in den Ring. Im Duell gegen Schweizer Bruno will er mit dem George Michael-Klassiker "Careless Whisper" gewinnen. Es wartet also ein spannendes Länder-Duell auf die Zuschauer.