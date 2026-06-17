Bergdrama
Hunderte Meter abgestürzt: Vermisster (25) tot
OÖ. Ein tragischer Bergunfall hat sich am Großen Pyhrgas ereignet. Nachdem ein junger und erfahrener Alpinist von einer geplanten Bergtour nicht zurückgekehrt war, starteten Einsatzkräfte am Dienstag eine groß angelegte Suchaktion.
Der 25-Jährige war bereits seit dem Vortag vermisst worden. Geplant hatte er eine Tour von der Gowilalm über den Kleinen Pyhrgas bis zum Großen Pyhrgas. Als jede Spur von ihm fehlte, wurde umgehend Alarm ausgelöst.
Zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz
Wegen des weitläufigen Suchgebiets wurden mehrere Organisationen mobilisiert. Neben den Bergrettern aus Spital am Pyhrn beteiligten sich auch die Bergrettung Windischgarsten, ein alpiner Rettungsdienst, die Besatzung des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 14, ein Polizeihubschrauber sowie ein Drohnenteam der Feuerwehr an der Suche.
Die Helfer kontrollierten systematisch sämtliche Wanderwege, Steige und Zustiege rund um den Kleinen und Großen Pyhrgas.
Auch interessant
25-Jähriger war schon tot
Schließlich entdeckte die Crew des Rettungshubschraubers den Vermissten an der Südostseite des Berges. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann aus noch ungeklärter Ursache mehrere hundert Meter über steiles Gelände abgestürzt.
Für den Sportler kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Bergung des Verstorbenen erfolgte anschließend mit Unterstützung des Polizeihubschraubers. Die genaue Ursache des tödlichen Absturzes ist derzeit noch unklar.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden