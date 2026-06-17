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Österreich

Bergdrama

Hunderte Meter abgestürzt: Vermisster (25) tot

Die Retter konnten den jungen Mann nur noch tot bergen.
© Bergrettung Spital/Pyhrn
Unzählige Einsatzkräfte waren vor Ort, um nach dem jungen Bergsteiger zu suchen.
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OÖ. Ein tragischer Bergunfall hat sich am Großen Pyhrgas ereignet. Nachdem ein junger und erfahrener Alpinist von einer geplanten Bergtour nicht zurückgekehrt war, starteten Einsatzkräfte am Dienstag eine groß angelegte Suchaktion.

Der 25-Jährige war bereits seit dem Vortag vermisst worden. Geplant hatte er eine Tour von der Gowilalm über den Kleinen Pyhrgas bis zum Großen Pyhrgas. Als jede Spur von ihm fehlte, wurde umgehend Alarm ausgelöst.

Der 25-Jährige war mehrere hundert Meter abgestürzt.
Der 25-Jährige war mehrere hundert Meter abgestürzt. © Bergrettung Spital/Pyhrn

Zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz

Wegen des weitläufigen Suchgebiets wurden mehrere Organisationen mobilisiert. Neben den Bergrettern aus Spital am Pyhrn beteiligten sich auch die Bergrettung Windischgarsten, ein alpiner Rettungsdienst, die Besatzung des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 14, ein Polizeihubschrauber sowie ein Drohnenteam der Feuerwehr an der Suche.

Die Helfer kontrollierten systematisch sämtliche Wanderwege, Steige und Zustiege rund um den Kleinen und Großen Pyhrgas.

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25-Jähriger war schon tot

Schließlich entdeckte die Crew des Rettungshubschraubers den Vermissten an der Südostseite des Berges. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann aus noch ungeklärter Ursache mehrere hundert Meter über steiles Gelände abgestürzt.

Für den Sportler kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Bergung des Verstorbenen erfolgte anschließend mit Unterstützung des Polizeihubschraubers. Die genaue Ursache des tödlichen Absturzes ist derzeit noch unklar.

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