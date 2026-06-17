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Bauernregel: DIESER Tag entscheidet über unseren Sommer

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Eine alte Bauernregel besagt: Das Wetter am Siebenschläfertag gibt die Richtung vor. Es entscheidet darüber, ob uns sieben Wochen voller Regen oder sieben Wochen voller Sonnenschein erwarten.
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Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag. Diese traditionelle Bauernregel beschäftigt die Menschen seit Generationen, wenn es um die Vorhersage für den restlichen Sommer geht.

Der Stichtag für alle, Siebenschläfer ist am 27. Juni!

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Happy child eating ice cream outdoors in summer. Portrait of a boy in sunglasses on sunny day
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Wenn's am Siebenschläfer gießt, sieben Wochen Regen fließt. Ein verregneter Tag könnte demnach einen sehr nassen und ungemütlichen Sommer nach sich ziehen, der den Urlaubern die Wochen im Freien gründlich vermiest.

Sieben Wochen voller Wonne

Es gibt jedoch auch die weitaus erfreulichere Kehrseite dieser alten Wetter-Weisheit für die kommenden Monate. Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne. In diesem Fall dürfen sich alle Sonnenanbeter auf eine lange, beständige Schönwetterperiode mit reichlich Sonnenschein freuen.

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