spusu meldet nach ÖFB-Sieg Datenrekord

Der 3:1-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien bot am Mittwoch nicht nur sportliche Spannung, sondern brachte auch einen Datenrekord beim Mobilfunkanbieter spusu.

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© Getty

Das erfolgreiche erste Gruppenspiel der ÖFB-Elf in San Francisco zog die heimischen Fußballfans bereits in den frühen Morgenstunden in seinen Bann. Viele Österreicher verfolgten den 3:1-Erfolg gegen Jordanien am Mittwoch direkt nach dem Aufstehen vor dem Fernseher oder nutzten den Livestream am Smartphone auf dem Weg in die Arbeit. Dieser gewaltige Andrang machte sich im digitalen Raum stark bemerkbar und bescherte dem heimischen Mobilfunkanbieter spusu eine neue Höchstmarke beim Datenaufkommen während des Spiels.

Spitzenwerte am frühen Morgen

Normalerweise beginnt der Tag für die meisten Menschen zwischen 05:00 und 07:00 Uhr. Am Mittwoch zeigten sich die Österreicher jedoch als wahre Frühaufsteher. Pünktlich zum Anpfiff um 06:00 Uhr wurden gewaltige Datenspitzen von 160 Gigabit pro Sekunde gemessen. Im Vergleich zu einem gewöhnlichen Mittwochmorgen, an dem üblicherweise rund 60 Gigabit pro Sekunde erreicht werden, bedeutet das nahezu eine Verdreifachung des Traffics. Für spusu-Geschäftsführer Franz Pichler ist das ein eindeutiges Zeichen: "Man hat heute früh deutlich gesehen, dass Österreich eine Fußballnation ist. Die Begeisterung zeigt sich eindrucksvoll in unseren Netzdaten. Wir haben einen Datenrekord erlebt!" Die aktuelle Analyse des Anbieters bestätigt somit den klaren Trend, dass internationale Sport-Großereignisse wie eine WM weiterhin zu den stärksten Auslösern für kurzfristige Traffic-Spitzen gehören.

Spusu-Tabelle zeigt Datenrekord © Spusu

Ausfall beim ORF-Livestream

Unmittelbar vor dem Ausgleichstreffer von Jordanien kam es dann aber doppelt bitter: Der ORF-Livestream fiel aus, wodurch viele Österreicher die spannendste Phase des Spiels verpassten.

"Wir wickeln seit über 20 Jahren das Gesamtvoting des Eurovision Songcontest ab. Dementsprechend sind wir es gewohnt, mit enormen Belastungsspitzen umzugehen und auch bei sehr hohem Datenaufkommen zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten. Möglicherweise war der ORF auf ein derart großes Interesse so früh am Morgen nicht vorbereitet", so Franz Pichler.

Geschenk für bestehende Kunden

Damit die Fans die WM-Spiele auch künftig problemlos am Smartphone mitverfolgen können, hat der Mobilfunkanbieter zusätzlich vorgesorgt. Anlässlich des elften Geburtstags am vergangenen Montag verschenkte spusu an alle Bestandskunden zusätzliches Datenvolumen in der Höhe von elf Gigabyte.