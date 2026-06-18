Elfenbein-Star darf doch gegen Deutschland spielen

Gute Nachrichten für die Elfenbeinküste vor dem großen Duell gegen die deutsche Nationalmannschaft: Stürmer-Star Elye Wahi darf nun doch nach Kanada einreisen und verstärkt sein Team.

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Die Elfenbeinküste muss im Duell mit Deutschland doch nicht auf ihren Stürmer Elye Wahi verzichten. Der Ivorer darf entgegen früherer Berichte nach Kanada einreisen. Das bringt ordentlich Spannung in die Tabelle, denn der DFB-Elf reicht gegen die Elfenbeinküste am Samstag in Toronto ein Sieg, um den Einzug in die K.o.-Runde unter Dach und Fach zu bringen. Für das ivorische Team ist die Freigabe jedenfalls ein echter Meilenstein für das kommende Match auf kanadischem Boden.

Verband bestätigt die Einreise

Wie der ivorische Fußballverband (FIF) mitteilt, darf der Stürmer Elye Wahi nun doch nach Kanada zum Spiel gegen Deutschland reisen. „Die administrative Situation von Elye Wahi hat sich positiv entwickelt. Die für seine Einreise nach Kanada erforderlichen Genehmigungen liegen nun vor. Die FIF freut sich über diesen positiven Ausgang und dankt allen Beteiligten, die zur Klärung dieser Angelegenheit beigetragen haben”, so der FIF. Der Angreifer stand im ersten Gruppenspiel gegen Ecuador noch in der Startelf. Dieses gewannen die Ivorer mit 1:0.

Schwere Vorwürfe gegen Wahi

Zuletzt wurden gegen Wahi Vorwürfe der Spielmanipulation bekannt. Eintracht Frankfurts Fußballprofi ist vor seiner WM-Reise mit dem Nationalteam der Elfenbeinküste offenbar in Frankreich zeitweise in Polizeigewahrsam gekommen. Der Fall hatte im Vorfeld für extrem viel Wirbel und Schlagzeilen gesorgt.

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Die Justiz ermittelt bereits

Die Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass ein 23 Jahre alter Fußballer am 29. Mai wegen Manipulationsverdachts festgenommen wurde. Zunächst hatte "The Athletic" über den Fall beim nächsten deutschen WM-Gegner berichtet. Trotz der laufenden Untersuchungen steht dem sportlichen Einsatz des 23-Jährigen am kommenden Wochenende nun nichts mehr im Wege.