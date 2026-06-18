1:1! Später Elfer rettet Südafrika gegen Tschechien

Tschechien hat bei der WM 2026 den ersten Sieg verpasst. Ein später Elfmeter rettete Südafrika einen Punkt.

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Im Gruppe-A-Duell der Auftakt-Verlierer vergaß Tschechien gegen Südafrika, den Sack zuzumachen. Das rächte sich bitter.

Nach dem glücklichen Ausgleich der Bafana Bafana zum 1:1-Endstand ist in der Mexiko-Gruppe alles möglich. Nach starkem Beginn stellten Tschechen ab. Dabei begannen die Tschechen überfallartig und gingen nach einem langen Out-Einwurf durch Michal Sadilek mit 1:0 in Führung (6.).

Tschechien gegen Südafrika 1 / 5 © EPA © EPA © EPA

Es war übrigens Tschechiens zweitschnellstes WM-Tor. 2006 hatte Jan Koller beim 3:0 gegen die USA in der 5. Minute getroffen. Auch am Donnerstag gegen Südafrika sah es nach einem hohen Sieg aus. Doch nach zwei weiteren gefährlichen Angriffen stellten die Tschechen nach zehn Minuten das Offensivspiel ein.

Da sich auch die Südafrikaner hinten reinstellten, gab's lange keine Offensiv-Aktionen. Gleich nach Wiederanpfiff vergaben Darida und Schick nach einer Stunde, Torschütze Sadilek. Aus dem Nichts der glückliche Ausgleich: Sulc blockt den Ball im Strafraum mit der Hand.

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Schiedsrichterin Tori Penso zeigt auf den Elferpunkt. Mokoena trifft beim Strafstoß zum 1:1-Ausgleich (83.) und hält damit die Chance auf den erstmaligen WM-Aufstieg von Südafrika am Leben. In der Nachspielzeit vergaben die Afrikaner sogar noch den Matchball zur Sensation.

Im letzten Gruppenspiel am 25. Juni geht's für die Südafrikaner gegen Südkorea. Tschechien muss gegen WM-Gastgeber Mexiko ran.