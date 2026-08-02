Dominante Leistung
3:0! WAC zerlegt chancenlose Austria
Die ersten zwei Aufreger, jeweils eine Forderung für eine Rote nach Notbremse, winkte Schiedsrichter Alexander Harkam noch ab. Doch in der 16. Minute griff er ein. Ein WAC-Flanke sprang abgefälscht Ibrahim Buhari auf den Arm, den Elfmeter verwandelte Giacomo Vrioni souverän (18.).
Ein schneller Doppelschlag durch einen Avdijaj-Kopfball wurde wegen einem vorangegangenen Foul zurückgenommen (21.). Auch danach blieben die Gastgeber am Drücker, Vrioni scheiterte nur knapp an Sahin-Radlinger (32.). Bei den Veilchen brauchte es bis zur 65. Minute für den ersten Schuss aufs Tor und der war ungefährlich.
WAC ließ nie Zweifel am Sieg aufkommen
Die Wolfsberger hielten den Druck aufrecht erhielten und legten nach: Wieder eroberten sie den Ball hoch, Avdijaj tankte sich durch und legte den Ball auf Aaron Sky Schwarz ab, dessen Abschluss ins Tor kullerte (49.).
Und die Nummer elf standen danach wieder im Fokus. Kelvin Boateng legte Schwarz plump im Strafraum, Vrioni blieb erneut eiskalt (63.).
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Die beste violette Chance fand Kang-Hee Lee vor, seine schöner Distanzschuss wurde an die Latte abgelenkt (88.).
Am Ende standen 0,27 xG als Sinnbild für die rundum überforderten Wiener.
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