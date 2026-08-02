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Saporischschja

Tote und Verletzte bei russischem Angriff

Einsatzkräfte stehen inmitten von Trümmern nach einem Luftangriff in Zaporizhzhia.
© APA/AFP/DARYA NAZAROVA
Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Großstadt Saporischschja sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.
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Weitere elf Personen seien bei den Explosionen zweier Gleitbomben in der Stadt verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mit. Mehrere Wohnhäuser seien bei dem Angriff beschädigt worden.

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In der südukrainischen Stadt Cherson wurde bei einem Drohnenangriff auf ein Auto eine Frau getötet, wie die Regionalverwaltung mitteilte. Zwei weitere Insassen des Wagens wurden dabei verletzt.

Russland führt seit fast viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da die Frontlinien aktuell festgefahren sind, überzieht die russische Armee die ukrainische Zivilbevölkerung mit ständigen Luftangriffen. Die Ukraine greift ihrerseits die russische Ölindustrie, Rüstungswerke und wichtige Infrastruktur mit Langstreckendrohnen an, um Moskaus Kriegsführung zu erschweren.

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