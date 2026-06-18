Hype um Videospiel
"GTA VI"-Macher verraten das Vorverkaufs-Geheimnis
Der Vorverkauf für das mit Spannung erwartete Videospiel "Grand Theft Auto VI" soll am Donnerstag kommender Woche beginnen. Wie das Unternehmen Rockstar Games im Onlinedienst X ankündigte, sind Vorbestellungen bei ausgewählten Händlern und auf digitalen Plattformen ab dem 25. Juni möglich. Der eigentliche Veröffentlichungstermin des Spiels soll am 19. November sein.
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Der offizielle Trailer zum Spiel:
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Mit diesem Cover kann "GTA 6" ab dem 25. Juni 2026 vorbestellt werden:
"GTA VI" erscheint damit rund 13 Jahre nach dem Vorgänger "GTA V", welches zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten zählt, aber auch immer wieder mit Vorwürfen der Gewaltverherrlichung konfrontiert worden war. Angaben zum Preis für "GTA VI" machte Rockstar Games, das zum in New York ansässigen Spielepublisher Take-Two Interactive gehört, am Donnerstag nicht. Analysten rechnen mit einem Verkaufspreis von etwa 80 Dollar (umgerechnet derzeit knapp 70 Euro).
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