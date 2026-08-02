WhatsApp bekommt neue Aufräum-Funktion

Der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp testet neue Funktion auf Android-Geräten. Damit lassen sich nun Kanalmedien gezielter löschen, ohne dabei wichtige Inhalte zu verlieren.

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WhatsApp führt eine neue Funktion in der Android-Beta ein. Beta-Tester können ab sofort ihre Kanalmedien selbst verwalten. Dabei wird es einfacher, Dateien zu entfernen. Diese sammeln sich über längere Zeit unbemerkt durch regelmäßig aktive Kanäle auf dem Gerät an.

Bisher mussten ungewünschte Dateien aufwendig bereinigt werden, da die geteilten Inhalte einzeln durchsucht werden und ausgewählt werden müssen. Laut "WABetaInfo" soll sich dies nun ändern.

Beta-Tester können Funktion verwenden

Mit der neuen Funktion können Dateien nach Datentypen wie Fotos, Videos, Stickern und Sprachnachrichten gefiltert werden und ist in der aktuellen WhatsApp-Beta für Android mit der Versionsnummer 2.26.30.4 verfügbar. Die Neuerung können alle Beta-Tester schon jetzt über den Google Play Store herunterladen.

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Zu der Verwaltungsfunktion kann man über die Informationen eines Kanals gelangen. Nutzer können dort die Medien, die dieser Kanal auf dem Smartphone abgespeichert hat, einsehen und direkt verwalten.

Ebenfalls kann die Funktion im Bereich "Updates" ausgewählt werden. Hierbei können Nutzer einen oder mehrere Kanäle auswählen und deren gesammelten Medien löschen. Die markierten Inhalte bleiben auf Wunsch weiter erhalten. Die neue Funktion wird nun schrittweise an die Android-Beta-Tester zur Verfügung gestellt.