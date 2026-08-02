Ex-Austrianer Asllani kurz vor Transfer

Lange sah es so aus, als würde der FC Barcelona den Zuschlag bei Fisnik Asllani bekommen, doch nun schnappt wohl ein anderer Topklub zu.

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Auch Borussia Dortmund buhlte lange um den 23-Jährigen, der 2023/24 leihweise bei der Wiener Austria spielte. Mit zehn Toren und neun Vorlagen für Christian Ilzers Hoffenheim machte der Kosovare auf sich aufmerksam.

Nun soll laut einem Bericht der "Bild" die Ausstiegsklausel in Höhe von rund 25 bis 29 Millionen Euro (je nach Verein) gezogen worden sein. Von einem Konkurrenten.

Denn RB Leipzig ist laut dem Bericht der auserkorene Verein. Nur mehr letzte Details beim Gehalt stehen der Vollendung im Weg.

Damit steht der Stürmer vor einem Sprung von der Europa League in die Champions League. Von diesen Plätzen verdrängten die Roten Bullen die TSG im Endspurt noch.