1:0 – Rapid verteidigt knappen Erfolg gegen Altach

Ein früher Treffer und zahlreiche vergebene Chancen reichten Rapid zu einem knappen Sieg. Auch, weil eine starke Hedl-Parade die drei Punkte spät festhielt.

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Was für ein Start ins Spiel von Rapid! Von Beginn an setzten sie die Altacher unter Druck, die Belohnung gab es nach nur vier Minuten. Matthias Seidls schöner Steckpass schickte Petter Nosa Dahl per erstem Kontakt durch die Beine von Filip Milojevic, seinen Innenrist-Abschluss wehrte Keeper Dejan Stojanović schwach ins eigene Tor ab (4.).

Die Chance auf die umgehende Antwort war ebenso da, Ex-Austrianer Vesel Demaku setzte nach guter Flanke von rechts aber eine Top-Chance (0,49 xG) links am Tor vorbei (10.).

Ein kurzes Raunen ging durch das Allianz-Stadion, als Yusuf Demir vom Strafraumrand ans Lattenkreuz hämmerte (29.). Kurz darauf lupfte Ercan Kara über den Keeper, aber auch über den Kasten (33.). Auch die Abschlüsse von Bendeguz Bolla (38.) und Hannes Horn (39.) verpassten ihr Ziel nur knapp.

Rapid schaltet plötzlich zwei Gänge zurück

Trotz Chancenplus konnten sie den Gegner, wie schon in den ersten drei Saison-Partien, aber nicht kaltstellen.

So rollte Patrick Greil nach schönem Pass in den Rückraum von Ousmane Diawara die Kugel nur in die Hände von Niklas Hedl (44.). Da war mehr drinnen.

Um das Risiko zu minimieren, verzichtete Johannes Hoff Thorup im zweiten Abschnitt auf das hohe Pressing. Dadurch fanden sowohl die Altacher als auch die Grün-Weißen kaum mehr Hochkaräter vor.

Chancen erst wieder in der Schlussphase

Und dennoch konnte die Elf aus dem Ländle nicht vom Tor ferngehalten werden: Eine abgerissene Flanke von Yann Massombo segelte über Niklas Hedl hinweg an die Stange, beim Rebound blieb er aber hellwach und hielt den Abschluss von Marko Raguz stark (78.).

Auch Stojanović konnte sich bei einem Distanzschuss von Marco Tilio auszeichnen (80.).

Schlussendlich wurden die Altacher nicht noch einmal gefährlich genug um einen Punkt aus Wien-Hütteldorf zu entführen.