Disco Schabernack ist zurück im Weinviertel

Ein Sommertag voller Musik, gutem Essen und entspanntem Dorf-Feeling wartet am 20. Juni in der Kellergasse Maulavern.

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Nach der erfolggekrönten Pyjamaparty im Jänner meldet sich das Schabernack‑Trio mit einem besonderen Open‑Air‑Erlebnis zurück. Diesmal wird in den Zellerndorfer Weingarten von Winzerin Katharina Gessl geladen - Dorffest-Charakter garantiert!

Von 13 bis 23 Uhr wird am Samstag nicht nur geplaudert, verkostet und genossen, sondern vor allem gefeiert - wenn ein vergnügter Sommertag langsam, aber sicher zur magischen Nacht wird. Musik gibt es von Anni Herzer, PartyPauli, WO.IZZY, Madagassa, KNATTERTON und nana von venus&schnee, die mit ihren Techno‑Sets gute Laune verbreiten wollen.

Für Gaumenfreuden sorgen frisch Frittiertes und Gegrilltes von Café Kandl, Rosi Wien und Estudio Schumi. Selbstverständlich stehen in der Kellergasse Maulavern auch Gessls Weine im Blickpunkt des Interesses, begleitet von Schabernack‑Drinks, Grieskirchner Bier und kühlen Erfrischungen von Vöslauer. (Nikolai Uzelac)